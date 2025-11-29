Важные вещи и документы специалисты советуют хранить в ручной клади.

Во время путешествия потеря или задержка багажа случаются чаще, чем многие считают, поэтому это может быстро превратить мечту об идеальном отдыхе в стресс, пишет Daily Mail.

В то же время существует простой способ, с помощью которого путешественники могут уменьшить риск остаться без нужных вещей, если багаж потеряется.

Коммерческий директор SCS Chauffeurs Хэдли Даймонд объяснил:

"Если вы упакуете все необходимые вещи в один чемодан, то в случае его задержки или потери вы останетесь без таких базовых вещей, как лекарства, зарядные устройства или сменная одежда. Мы всегда советуем клиентам, которые путешествуют группами или семьями, распределить самые важные вещи между чемоданами. Это простой способ смягчить последствия, если чемоданы разъединятся или потеряются во время транспортировки".

Отмечается, что задержка или потеря багажа - это очень неудобно, поэтому может испортить ваше путешествие еще до его начала.

"Это особенно важно, когда вы путешествуете с детьми или имеете плотный график. Зная, что ваши необходимые вещи не находятся в одном месте, вы будете лучше подготовлены к любым неожиданностям в дороге", - заверил Хедли.

Поэтому есть несколько простых способов распределить свои вещи во время путешествия.

Сначала распределите свои основные лекарства, ценные вещи, зарядные устройства и сменную одежду между чемоданами и ручной кладью. После чего на каждой сумке наклейте четкие этикетки с контактной информацией, что ускорит поиск багажа, если он потеряется.

"Важные документы и вещи храните в ручной клади. Всегда носите с собой паспорта, билеты, зарядное устройство для телефона и другие самые необходимые вещи. Вы также можете приобрести устройства для отслеживания", - рекомендуют в Daily Mail.

