Фактически, первый раунд войны в Иране США и Израиль проиграли. Дело в том, что при таком планировании операции со стороны Вашингтона, Ормузский пролив сейчас доступен лишь для трафика китайских и иранских судов.

Учитывая, что Китай модерирует нефтетрафик из Персидского залива, получается, что воевали американцы, а контроль пока получили китайцы.

Кроме того, высокие цены на нефть принесли дополнительные нефтегазовые доходы РФ и подлатали их прохудившийся бюджет. Индия вновь закупает российскую нефть, а Европа купила весь СПГ "Новатэка". Заработали на полную мощь терминалы в Новороссийске. И сейчас даже обсуждается снятие санкций с российского нефтяного экспорта... Очевидно, что в этой ситуации на мировом рынке нефти, удары по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре могут быть остановлены.

То есть Российская Федерация получила целую корзинку профитов. А Китай укрепил свои позиции на Ближнем Востоке.

Монархии залива осознали хрупкость своей инфраструктуры и геополитической экосистемы и теперь будут искать "защитника". А США не смогли защитить своих союзников в регионе и те осознали, что они просто расходный материал, если, например, надо уничтожить иранскую ядерную программу. То есть, в ходе этой войны стратегическое партнерство монархий Залива и США не укрепилось (как это было в ходе прошлых войн в Заливе), а, наоборот, ослабло. И этому есть логичное объяснение.

Предыдущие две войны с Ираком США вели при поддержке союзников по НАТО, но без участия Израиля. Более того, США тогда максимально сдерживали Израиль от ответных ударов по Ираку и не включали военные силы Израиля в состав своей коалиции. Логика понятна: Вашингтон не хотел придать этим войнам характер израильско-арабской войны или, тем более, израильско-мусульманской. Тогда это и сформировало поддержку монархий Залива.

Сейчас же США ведут войну с Ираном с одним лишь союзником – Израилем, и война тут же окрасилась в эсхатологические тона, то есть обрела характер религиозного противостояния. Дело в том, что война с Израилем в пропаганде Ирана вышла на первый план, а США в этой пропаганде представлены как "спонсор Израиля". Убийство Хаменеи в виду сетецентричной, деперсонализированной системы управления в Иране, ничего не дало, наоборот.

Курды из-за недавнего "кидка" в Сирии отказались доставать для США каштаны из огня. Азербайджан пока тоже не горит желанием воевать непонятно за что. Турецкие ракеты пока там же, где и должны быть: на складах и местах постоянного базирования...

Но Иран разбушевался и его теперь просто так не унять: грозится брать дань за проход Ормузского пролива.

Почти функция нефтяного регионального мытаря.

Во всей этой кутерьме, Израиль с ливанской армией, возможно, зачистит южный Ливан от Хезболлы. Хоть какой-то результат, хотя не факт.

Но соотношение затраты/результат все равно катастрофическое...

Будет ли второй раунд войны? Сухопутная операция, применение тактического ядерного оружия против миража в пустыне? На самом деле, все это может быть. Что еще больше ужасает. В общем, "хорошо" повоевали Израиль и США в Иране.

Череда безумных решений может быть продолжена.