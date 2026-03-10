Мозговая показала архивное фото отца и трогательно обратилась к нему

Известный композитор ушел из жизни в 62 года.

Известная украинская продюсер Елена Мозговая показала архивное фото своего отца - легендарного композитора Николая Мозгового.

В своем Facebook женщина сделала пост, который посвятила покойному отцу. Мозгова также поделилась фотографией, на которой композитор раздает автографы поклонникам. В каком году она была сделана - продюсер не указала.

"Как же хочется просто поговорить... Особенно перед очередным концертом. Показать, что готовим, посоветоваться. Поделиться и грустным, и счастливым... И снова почувствовать себя маленькой девочкой, которую всегда защитят и поддержат", - подписала кадр Елена.

Видео дня

Напомним, Николай Петрович начинал свою музыкальную карьеру в ВИА "Беркут". Затем его пригласили в Киевский мюзик-холл. Первую популярность Мозговому принесла композиция "Родной край", которую исполнила София Ротару в 1979 году. Уже через год он начал не только писать песни, но и строить сольную карьеру. Хиты "Минает день, минает ночь", "Ты вспомни" и многие другие имели огромный успех. Но, к сожалению, из-за остановки сердца 30 июля 2010 года мужчина скончался.

Напомним, ранее Елена Мозгова показала фото своей мамы и младшей дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: