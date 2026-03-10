Россияне готовятся к наступлению в районе Покровска и Мирнограда, - военные

Сейчас в этом направлении ситуация непростая.

Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной, а также фиксируются признаки подготовки врага к активизации наступления с привлечением резервов, которые ему удалось накопить. Об этом заявил спикер Группировки войск "Восток" Григорий Шаповал для "Укринформа".

Он отметил, что армия РФ наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств. В свою очередь подразделения Сил обороны удерживают позиции на северных окраинах Покровска и Мирнограда.

"В зоне ответственности Группировки войск "Восток" с начала суток наши воины отразили 30 штурмов российских войск. На Славянском направлении агрессор атаковал три раза в районах Закитного и Платоновки. Одно боестолкновение продолжается. На Краматорском направлении враг атаковал в районе Никифоровки. Бой еще продолжается. На Константиновском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий в районах Плещеевки, Иванополья, Щербиновки, Русин Яру, Софиевки и в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки", - рассказал спикер.

По словам Шаповала, на Покровском направлении россияне 13 раз пытались потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Шахвого, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Котлиного, Удачного и Молодецкого. Одна атака еще продолжается.

Военный добавил, что украинские бойцы проводят усиленную аэроразведку, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения противника и блокирование его логистики, а также постоянно осуществляют поисково-ударные действия. Кроме того, активно работают дронные подразделения, артиллерия и авиация.

Ранее СМИ узнали подробности наступления ВСУ на юге. По словам военных, Украина начала подготовку к штурмовым действиям на Александровском направлении еще в конце 2025 года.

"Наступательные действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя - это на самом деле единый замысел. Но он не концентрировался в районе Гуляйполя. Например, мы зашли на участок между Добропольем (Запорожской области, - ред.) и Новым Запорожьем, чтобы нанести противнику фланговый удар, поджать его там, чтобы это стало предпосылкой для дальнейшего освобождения Днепропетровской области", - отметил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

В то же время командующий Огруппированием объединенных сил Михаил Драпатый заявил, что Россия нацелилась на приграничные села в двух областях. Он подчеркнул, что сейчас есть 12 участков, "на которых противник - силами от штурмовой роты до, возможно, батальона, будет пытаться расширить свою зону контроля".

По его словам, речь идет о Краснопольском, Великописаревском, Золочевском направлениях.

