Лучший фильм Кеннета Браны об Эркюле Пуаро: обзор мрачного детектива "Призраки в Венеции"

14 сентября 2023 года в украинский прокат вышел третий фильм Кеннета Браны (с ним же в главной роли) о частном сыщике Эркюле Пуаро, которого на этот раз судьба занесла в мрачную послевоенную Венецию накануне Дня Всех Святых. Правда ли этот фильм можно назвать лучшим в трилогии, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Призраки в Венеции" (A Haunting in Venice).

О чем новый фильм

События фильма происходят примерно через 10 лет после предыдущей части. Блестящий бельгийский детектив Эркюль Пуаро, уставший от расследований убийств и славы, уходит на пенсию и переезжает в послевоенную Венецию. Здесь он живет как отшельник, ограничивая свое общение с кем-либо, кроме его строгого итальянского телохранителя Витале Портфольо, который с огромным удовольствием швыряет в венецианские каналы всех, кто пытается приблизиться к Пуаро.

Впрочем, однажды Пуаро хитростью заманивают на вечеринку по случаю Хэллоуина в старинный палаццо, в котором якобы обитают призраки. Здесь же детектив попадает на спиритический сеанс, во время которого убитая горем мать, хозяйка дома Ровена Дрейк пытается связаться со своей умершей дочерью Алисией. Впрочем, вскоре в палаццо происходит убийство, и у Пуаро есть ночь, чтобы разгадать все загадки.

Насколько фильм близок к литературной основе

Если первые два фильма серии были максимально приближены к оригиналам, то на этот раз Брана ушел в импровизацию (и весьма удачно, стоит отметить). Хотя фильм и основан на позднем романе "королевы детектива" Агаты Кристи "Вечеринка на Хэллоуин" (был выпущен через 30 лет после "Смерти на Ниле"), он позаимствовал только отдельные детали и имена. Изменена локация, изменены персонажи (даже если у некоторых те же имена), изменены мотивы... В общем, изменено фактически все.

О режиссере

Уроженец Северной Ирландии Кеннет Брана большинству рядовых зрителей известен в первую очередь как актер – на его счету роли в таких фильмах, как "Тенет", "Дюнкерк", "Гарри Поттер и Тайная комната", "Операция "Валькирия", "Оппенгеймер" и многих других успешных блокбастерах.

Впрочем, именно как режиссер он достиг наибольшего признания. Его дебютная режиссерская работа – экранизация пьесы Уильяма Шекспира "Генрих V" 1989 года – принесла ему сразу две номинации на "Оскар" (лучшая мужская роль и лучший режиссер) и признание. Через три года он получил свою третью номинацию на "Оскар" – за короткометражный фильм "Лебединая песня". В 1996 году Брана получил свою четвертую номинацию на "Оскар" – за лучший адаптированный сценарий к им же снятому "Гамлету", а в 2012 году – пятую в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "7 дней и ночей с Мэрилин".

В конце концов, свою желанную оскаровскую статуэтку Брана таки получил в 2022 году – за лучший сценарий к его же фильму "Белфаст", частично основанному на собственных детских воспоминаниях (также он получил номинации за этот фильм в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер").

Кто в главных ролях

Афиши фильмов Браны об Эркюле Пуаро всегда пестрели громкими именами. Так, в "Убийстве в "Восточном экспрессе", среди прочих, сыграли Пенелопа Крус, Виллем Дефо, Джуди Денч, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Оливия Колман, Дейзи Ридли и еще ряд актуальных на тот момент звезд. Тем временем, "Смерть на Ниле" собрала в своем касте Галь Гадот, Аннет Беннинг, Эмму Маки, Летицию Райт, Роуз Лесли и еще несколько топ-имен.

Одновременно, Бране постоянно везло на "токсичных" звезд в касте, которые вскоре после выхода фильмов были закенселены цивилизованным обществом. Так, в "Восточном экспрессе" сыграл украинский танцор-предатель Сергей Полунин, который впоследствии "забился" портретами российского диктатора Путина и получил паспорт гражданина РФ (а также лишился всех контрактов с западными театрами). В том же фильме играл и Джонни Депп, который вскоре на несколько лет попал под запрет в Голливуде из-за обвинений в насилии в его адрес со стороны бывшей жены Эмбер Херд (однако позже его оправдали).

Так же случилось и с исполнителем главной роли в "Смерти на Ниле" Арми Хаммером, которого незадолго до премьеры фильма обвинили во всевозможных извращениях (но за несколько лет подтверждения им так и не нашли). Кроме того, во втором фильме сыграл опальный британский комик Рассел Брэнд, который очень любит рассказывать на ютубе различные теории заговора – от призывов игнорировать противоковидные меры до обвинений в адрес США в войне в Украине и оправдания России. Бренда прогнозируемо раскритиковали на Западе и затравили в Твиттере, а вступился за него лишь Илон Маск, с которым тоже все понятно.

Впрочем, в третьем фильме Браны, кажется, все же удалось собрать каст с незапятнанными репутациями (хочется надеяться, что вскоре никто из актеров не попадет в громкие скандалы).

Итак, кроме самого Кеннета Браны в роли Эркюля Пуаро, в третьем фильме зрители не увидели ни одного другого актера или актрису из предыдущих частей.

Роль скорбящей матери Ровены Дрейк исполнила британская актриса Келли Райлли, которую наш зритель мог видеть во втором сезоне сериала "Настоящий детектив" и дилогии Гая Ричи "Шерлок Холмс". Роль медиума Джойс Рейнольдс досталась Мишель Йео, которая в этом году получила "Оскар" за главную роль в фильме "Все везде и сразу". Тем временем, Тина Фей ("Убийства в одном здании") воплотила образ писательницы Ариадны Оливер, которая и пригласила Пуаро на вечеринку.

Звезда "50 оттенков серого" Джейми Дорнан сыграл роль невротического врача Лесли Ферье, а юный британский актер Джуд Хилл сыграл его сына Леопольда. К слову, интересный факт: Дорнан и Хилл уже играли отца и сына в другом фильме Браны – "Белфаст".

Французская актриса Камилль Коттен сыграла роль экономки семьи Дрейк Ольги Смирноф, а итальянский актер Риккардо Скамарчио – телохранителя Пуаро Витале Портфольо. Тем временем, Кайл Аллен ("Розалина", "Американская история ужаса: Апокалипсис") воплотил образ бывшего жениха умершей Алисии Дрейк (ее сыграла Роуэн Робинсон).

Да, возможно в этом касте не так много громких имен, как в предыдущих фильмах серии. Но все это – первоклассные актеры, которые прекрасно справились со своими образами.

Реакция на фильм

Первые отзывы о фильме скорее положительные. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,8 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения критиков (с пометкой "Сертифицированная свежесть") и 75% от широкой аудитории. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 63 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Стоит отметить, что третья лента Браны об Эркюле Пуаро была лучше всего воспринята критиками – об этом свидетельствуют как его оценки, так и рецензии (некоторые даже назвали его лучшим фильмом трилогии). В частности, кинообозреватели хвалили новый фильм за общую атмосферу, называя его замечательным фильмом под Хэллоуин, а также за режиссуру, сценарий, качество картинки и актерскую игру.

Наш вердикт

Что ж, мы согласимся с критиками: "Призраки в Венеции" действительно можно назвать самой удачной из трех экранизации романов "Агаты Кристи" Кеннетом Браной. В первую очередь, это его мрачная атмосфера, которая превращает историю в готический детектив – с привидениями, убийствами и несчастливой любовью. Дополняют ее венецианские пейзажи, жуткие интерьеры, стильные костюмы и великолепный актерский состав.

Также к плюсам фильма можно отнести то, что на этот раз Брана решил не следовать сюжету оригинального романа. С одной стороны, у него получилась довольно интересная полноценная независимая история, с другой стороны – наконец-то зритель смог посмотреть фильм не зная с самого начала, кто в чем замешан.

Возможно, кто-то может пожаловаться на чрезмерную театральность и местами прогнозируемый сюжет, но на самом деле это вполне типично для классических британских детективов.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко