С июня 2024 года в Венеции введут ограничения на количество людей в туристических группах и запретят громкоговорители.

Итальянская Венеция, которая уже с апреля 2024 года начнет брать с туристов плату за вход в город, решила ввести дополнительные ограничения для приезжих.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на заявление городских властей, начиная с июня 2024 года туристические группы будут ограничены до 25 человек, что составляет примерно половину вместимости туристического автобуса. Кроме того, на улицах города будет запрещено использование громкоговорителей.

Городские власти уверяют, что новая политика направлена на улучшение условий передвижения групп через исторический центр Венеции, а также через часто посещаемые острова Мурано, Бурано и Торчелло.

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Как Венеция борется с чрезмерным туризмом

Венеция уже давно является одним из самых популярных среди туристов городов мира, что создает неудобства как самим гостям, которые вынуждены стоять в огромных очередях и толпиться на популярных локациях, так и местным жителям, которые уже давно позабыли, что такое спокойная жизнь. В результате в течение вот уже нескольких лет местные власти активно борются с чрезмерным туризмом, вводя все новые и новые ограничения.

Разумеется, самым нашумевшим из них стало введение платы за въезд для туристов с весны 2024 года. Как это будет действовать, читайте по ссылке.

Но это далеко не единственное ограничение для туристов, действующее в Венеции. Например, с августа 2021 года круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции. Это не только сократило число туристов одного дня в городе, но и существенно улучшило экологическую ситуацию.

Кроме того, в Венеции введен лимит на количество человек, которые могут садиться в гондолу. Также людям запрещено перемещаться по лодке во время ее движения – в противном случае она может перевернуться.

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