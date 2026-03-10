Эксперт объяснил, почему Украина может одновременно экспортировать и импортировать электроэнергию

Экспорт в часы профицита помогает избежать остановки генерации, отмечает он.

Возобновление ограниченного экспорта электроэнергии из Украины снова вызвало волну дискуссий в публичном пространстве, однако она часто основана на непонимании того, как работает энергосистема. Об этом заявил доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, баланс энергосистемы меняется в течение суток: в определенные часы производство электроэнергии может превышать потребление, а в другие – наоборот, возникает дефицит.

"В определенные часы возникает профицит электроэнергии – днем из-за активной работы солнечных станций или ночью, когда атомная генерация работает, а потребление минимальное. Эту электроэнергию можно либо заставлять не производить, либо продать. Очевидно, что лучше продать и получить для страны валюту", – отметил Прокип.

Эксперт пояснил, что в энергосистеме производство электроэнергии должно каждую секунду соответствовать потреблению, поэтому при профиците логичным решением является экспорт, тогда как в пиковые вечерние часы может возникать потребность в импорте.

В то же время даже при наличии избытка электроэнергии в системе могут возникать локальные ограничения. Это связано с повреждением сетей передачи и распределения после российских атак, из-за чего иногда сложно доставить электроэнергию в отдельные регионы.

Напомним, Украина возобновила ограниченный экспорт электроэнергии 5 марта после нескольких месяцев паузы, вызванной российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Речь идет только о небольших объемах электроэнергии, которые возникают в часы временного профицита генерации.