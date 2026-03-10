Турция разворачивает ПВО из-за обострения на Ближнем Востоке, - Минобороны страны

Системы Patriot готовят к приведению в состояние оперативной готовности.

В турецком городе Малатия развертывают систему противоракетной обороны НАТО Patriot в рамках усиленных мер противовоздушной и противоракетной обороны на фоне роста региональной напряженности. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

"Вооруженные силы Турции полностью преданы обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. Учитывая последние события в нашем регионе, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности наших границ и воздушного пространства, и мы проводим консультации с НАТО и нашими союзниками", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что усилены меры противовоздушной и противоракетной обороны.

Видео дня

"В рамках этой программы система Patriot сейчас находится в Малатии и готовится к оперативной готовности для поддержки защиты нашего воздушного пространства", - отметили в Минобороны Турции.

Анкара также заявила, что тесно координирует свои действия с НАТО и странами-союзниками и будет продолжать следить за развитием событий, одновременно работая над обеспечением региональной стабильности.

Война в Иране и Турция

Как сообщал УНИАН, 9 марта иранская баллистическая ракета второй раз за неделю залетела в Турцию. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такие "провокационные действия" ставят под угрозу дружбу между Анкарой и Тегераном.

Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции является четкой, и ее усилия направлены "на предотвращение дальнейшего распространения конфликта и прекращение кровопролития".

Вас также могут заинтересовать новости: