'Кость в горле россиян': для обстрела Змеиного РФ привлекла дальние бомбардировщики

РФ осуществила атаку с использованием высокоскоростных ракет Х-22.

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 осуществили довольно нестандартную атаку с использованием высокоскоростных ракет Х-22 по острову Змеиный. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

При этом отмечается, что атака произошла вчера, 9 марта, около 12:50.

"Целью удара стал остров Змеиный, который благодаря прагматично спланированной операции летом 2022 года не только был освобожден, но и стал ловушкой для оккупантов и местом значительных потерь в вертолетах, катерах, ЗРК, радиолокационных станциях и т.д., а также личного и совсем не рядового состава", - говорится в сообщении

Видео дня

Отмечается, что использование ракет Х-22 с Ту-22М3 для поражения острова, на котором нет соответствующих целей, - это признак того, насколько россиянам мешает освобожденный остров Змеиный.

"Сейчас он остается костью в горле для россиян, о чем свидетельствует именно этот удар с использованием ракет Х-22. И для этого удара враг накануне перегнал несколько Ту-22М3 из Мурманской области с авиабазы "Оленья". И это довольно значительный расход ресурсов, особенно по сравнению с возможностью ударов с помощью тактической авиации, в частности фронтовыми бомбардировщиками Су-34", - отмечает портал Defense Express.

При этом в издании отмечают, что несколько недель назад был опубликован сюжет о защитниках Змеиного, где хорошо видно, что никакой действительно весомой цели, вроде дорогостоящей военной техники и вооружения, например, радиолокационных комплексов, что могло бы объяснить использование таких средств поражения на острове, просто нет.

Аналитики портала добавляют, что один из украинских бойцов рассказал, что враг довольно регулярно атакует остров "Шахедами" и ракетами. Обычно враг атакует Змеиный с самолетов тактической авиации.

"Более того, для Х-22, учитывая ее точность, целью удара мог быть не конкретный объект на острове Змеиный, а сам остров в целом. С пониманием того, что боевая часть этой ракеты составляет 960 кг при размерах острова 600 на 600 метров. То есть остров Змеиный и его защитники действительно стали для врага костью в горле. Из-за которой рашисты готовы гонять дальние бомбардировщики, количество которых значительно сократилось после операции "Паутина", - добавили в Defense Express.

Остров Змеиный - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе 2026 года украинские пограничники показали, как выглядит зимой остров Змеиный, освобожденный от российских оккупантов в июне 2022 года.

На кадрах, сделанных, вероятно, с помощью дрона, зафиксирована островная территория, на которой есть определенные поврежденные сооружения. Также видно, что там установлен пограничный столб в желто-синих цветах, который подчеркивает принадлежность острова к нашему государству. Рядом на большом щите надпись "Остров Змеиный - Украина".

Остров расположен в северо-западной части Черного моря, примерно в 37,5 километрах от побережья к востоку от дельты Дуная. Расстояние от острова до Одессы - 120 км. Территориально принадлежит к Вылковской городской общине Измаильского района Одесской области.

В феврале 2022 года армия РФ оккупировала Змеиный, а освободить его удалось 30 июня того же года.

Вас также могут заинтересовать новости: