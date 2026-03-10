Известный певец-воин рассказал о своем состоянии после инфаркта

Юрий до сих пор находится в больнице.

Украинский певец, фронтмен группы Ot Vinta и военнослужащий Юрий Журавель рассказал о своем состоянии после недавнего инфаркта.

53-летний артист отметил, что уже чувствует себя лучше. Его перевели в другое отделение больницы.

"Докладываю. Я уже переведен из отделения интервенционной радиологии в кардиологическое отделение. Мне намного лучше. Врачи нашей областной - настоящие герои. Их работа - ежедневный подвиг. Об этом нужно написать песню", - подчеркнул артист в Facebook.

Напомним, что о проблемах со здоровьем певца стало известно в феврале. Тогда его жена Наталья рассказала об этом так:

"В течение нескольких последних недель были сердечные приступы и вот - тяжелый обширный инфаркт. Врачи скорой помощи, реаниматологи и кардиологи - вы настоящие герои. С момента, когда Юра сам вызвал "скорую", до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь".

К слову, Юрий в августе прошлого года мобилизовался. Он служил в одной из бригад морской пехоты. До военной службы выступал в группе Ot Vinta, а также был художником. Сейчас мужчина проходит курс реабилитации после инфаркта.

