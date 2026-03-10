Политический курс Венгрии все чаще рассматривается в Европе не только как внутреннее дело отдельного государства, но и как фактор, влияющий на стратегическое единство всего континента. Премьер-министр Виктор Орбан на протяжении более десятилетия выстраивал модель власти, которая все больше отдаляется от политических стандартов Европейского Союза и в то же время демонстрирует последовательное сближение с Россией. На фоне войны РФ с Украиной эта политика превратила Венгрию в одно из самых противоречивых государств Европы.

Хотя в начале своей карьеры Орбан позиционировал себя как прозападный политик и сторонник интеграции с НАТО, после возвращения к власти в 2010 году его курс существенно изменился. В стране сформировалась политическая система с высоким уровнем концентрации власти вокруг правящей партии Fidesz, а внешняя политика Будапешта все чаще вступает в конфликт с решениями Брюсселя.

Особенно это проявляется в отношении к России, вторгшейся в Украину: венгерское правительство сохраняет тесное энергетическое сотрудничество с Москвой и регулярно задерживает или пытается ослабить санкционные решения ЕС.

Последние расследования журналистов и заявления европейских спецслужб свидетельствуют, что российское влияние на венгерскую политику может быть значительно глубже, чем считалось ранее. Так, по данным проекта VSquare, Владимир Путин поручил организовать операцию вмешательства в парламентские выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу действующего премьера. Куратором этой операции, по информации расследователей, стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого считают одним из главных архитекторов российских информационных операций за рубежом.

По информации журналистов, Кремль сформировал группу политтехнологов и специалистов по информационному воздействию, которых направили в Венгрию. Часть из них будет размещаться в посольстве России в Будапеште, где они получили дипломатический статус и соответствующий иммунитет. Сообщается, что по меньшей мере трое экспертов по манипуляциям в социальных сетях уже прибыли в Венгрию с дипломатическими паспортами. Такой статус позволяет им работать практически без риска уголовного преследования и значительно затрудняет возможность их выдворения.

Стоит понимать, что речь идет не только о технической поддержке кампании, а о полноценной информационной операции. Опыт подобных операций Кремль уже применял во время президентских выборов в Молдове в 2024 году, когда для формирования нужной Кремлю информационной среды использовались сети покупки голосов, тролль-фермы, координированные кампании в социальных сетях и местные политические активисты. Именно эту модель, по данным расследования, сейчас пытаются воспроизвести и в Венгрии.

Особое беспокойство вызывает информация о контактах между российскими кураторами и организаторами избирательной кампании партии Fidesz.

Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что российские политические технологи работают не просто в благоприятной среде, а фактически получили доступ к политической инфраструктуре правящей силы. В таком случае речь может идти о беспрецедентном случае, когда правительство государства-члена ЕС допускает участие иностранных структур влияния в собственном избирательном процессе.

Об этом открыто заявила и венгерская оппозиция. Лидер партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил Орбана в том, что он фактически допустил прибытие представителей российской военной разведки в Будапешт. По его словам, агенты, связанные с российскими спецслужбами, прибыли в страну несколько недель назад с конкретной задачей – повлиять на результаты парламентских выборов. Мадяр назвал эту ситуацию беспрецедентной и призвал немедленно выслать российских агентов, действующих под дипломатическим прикрытием.

Особенно показательно то, что одновременно с появлением информации о российской операции Орбан активно продвигает тезис о якобы вмешательстве Украины во внутреннюю политику Венгрии. По мнению многих аналитиков, такая риторика создает идеальное информационное прикрытие для российских дезинформационных кампаний. Ведь кремлевские информационные операции работают наиболее эффективно именно тогда, когда официальный политический дискурс страны уже содержит подобные нарративы. В этом смысле антиукраинская риторика венгерского правительства не просто совпадает с кремлевскими месседжами, а усиливает эффект от российских информационных операций.

Для Европейского Союза возможное переизбрание Орбана будет означать гораздо больше, чем просто сохранение еще одного евроскептического правительства. Речь идет о ситуации, когда государство-член ЕС может фактически превратиться в постоянный канал влияния Москвы на европейскую политику.

Ведь через механизм консенсуса одна страна способна блокировать или затягивать стратегические решения – от санкций до программ военной и финансовой помощи Украине. И Орбан уже неоднократно использовал эту возможность, превращая переговоры в Брюсселе в инструмент политического шантажа.

Если эта модель сохранится, Европейский Союз рискует получить внутри собственной политической системы правительство, которое системно работает против ключевых стратегических решений Союза. В таком случае Кремль фактически получает рычаг влияния на политику Европы без необходимости прямого дипломатического или военного давления. И речь идет не о политических спорах внутри ЕС, а о структурной проблеме безопасности, когда один из членов Союза может блокировать коллективный ответ на агрессивную политику России.

Именно поэтому результаты венгерских выборов сегодня рассматриваются в Европе не как локальное политическое событие, а как один из ключевых тестов на способность ЕС защищать собственную политическую систему от внешнего влияния. Если Орбан сохранит власть в условиях активного участия российских политтехнологов и информационных операций, это станет опасным сигналом для всей Европы: Кремль может эффективно влиять на политику ЕС не только через пропаганду или экономическое давление, но и через внутренние политические механизмы самого Союза.