Бензин и дизель стремительно дорожают: нардеп оценил, что будет с ценами на АЗС дальше

В Украине существует проблема невозможности хранить большие запасы топлива из-за рисков обстрела нефтебаз.

На резкое подорожание топлива в Украине влияет ряд факторов, в частности логистика, курс валют и стоимость акцизов. Однако дальнейшего роста цен до уровня в 100-150 гривень за литр ожидать не стоит, рассказал народный депутат и председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона.

По его словам, топливо в Украину поставляется из Европы, и наша страна находится практически в конце логистической цепочки, что делает доставку более дорогой.

"На сегодняшний день мы находимся почти в конце логистической цепочки. Поставки к нам идут из Европы, они могут проходить все европейские страны или заходить в европейские порты, а затем доставляются в Украину. У нас нет поставок с Востока, все поставки идут с Запада", - сказал Герус.

Из-за этого, по его словам, топливный ресурс в Украине обычно не дешевле, чем в Европе, а даже немного дороже.

Также он отметил, что в структуре цены нефтепродуктов есть составляющая нефти, НДС, а также весомую долю занимают акцизы, которые повысились с 1 января. Кроме этого, присутствуют расходы на АЗС, но они невелики по сравнению с другими составляющими цены топлива.

"Также усложняет и поднимает цену то, что абсолютное большинство ресурса мы импортируем, покупаем за доллары. Если осенью курс был 41 грн/долл., то сейчас он уже более 43 грн – доллар существенно вырос. А акцизы привязаны к евро, курс которого также вырос – на 2 гривни. Поэтому есть объективная проблема", – сказал Герус.

Он также рассказал, что в Украине существует проблема с хранением больших запасов топлива из-за рисков обстрела нефтебаз.

"У нас на сегодняшний день остатки нефтепродуктов на нефтебазах не хранятся из-за обстрелов. Поэтому компании с практической точки зрения ничего не хранят. Все работает с колес, остатков более дешевых ресурсов нет, и изменение цены нефтепродуктов в Европе быстро конвертируется в изменение цены в Украине", - отметил депутат.

Он добавил, что был принят закон о хранении минимального запаса нефти и нефтепродуктов для создания резервов именно для таких ситуаций, как сейчас.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин спрогнозировал, что стоимость бензина до конца недели при нынешних котировках нефти может достичь 85 гривен за литр, а дизеля - 90 гривен.

При этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин работает над средствами поддержки украинцев, которые больше всего будут нуждаться в помощи из-за значительного роста цен на топливо. Также правительство пообещало обеспечить бесперебойную поставку топлива.

