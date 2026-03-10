Верховная Рада провалила голосование за 'налог на OLX'

Законопроект поддержали только 168 народных депутатов.

Верховная Рада не поддержала законопроект о международном автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, который предусматривал налогообложение доходов, полученных через интернет-площадки (такие как Bolt, Booking, Glovo, OLX и т.д.).

За принятие законопроекта проголосовали 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, ко второму чтению правительство планировало добавить в текст законопроекта поправки по всем остальным требованиям МВФ:

Видео дня

отмену льготы на международные посылки до 150 евро;

введение НДС для ФОП;

закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения.

Следует отметить, что принятие этого закона было одним из условий новой программы МВФ для Украины объемом более 8 миллиардов долларов.

Налоговые изменения в Украине – главные новости

В сентябре 2025 года Кабинет Министров повторно внес на рассмотрение парламента два проекта закона о налогообложении доходов граждан от продажи товаров и услуг через интернет. Предполагалось, что налогообложению будет подлежать деятельность на платформах OLX, Prom, Rozetka, Kabanchik, Uber, Uklon, Bolt, Booking и ряд других.

Принятие законопроекта было одним из условий для новой программы кредитования от МВФ. Международный валютный фонд недавно утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины в размере 8,1 млрд долларов на четыре года.

Согласно Меморандуму МВФ, парламент должен был до конца марта 2026 года принять пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФЛП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: