На обучение нужно немного времени: капитан ВМС о передаче дронов-перехватчиков партнерам

В частности, Украина только осенью приняла эти дроны в работу и уже активно использует их для противодействия "Шахедам".

Партнерам может понадобиться немного времени, чтобы обучить своих пилотов управлять украинскими дронами-перехватчиками. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020), комментируя украинский БПЛА-перехватчик P1-Sun.

"Мы их осенью приняли, эти дроны. И сейчас они достаточно эффективно используются. И даже ставятся на "Магуры", на наши морские дроны. И будут уже применяться фактически с моря, для того, чтобы перехватывать эти "Шахеды" на подходе к Одессе или Николаеву", – сказал Рыженко.

Он добавил, что этот прибор является крайне простым. Он производится на 3D-принтере и стоит значительно дешевле ракет к Patriot. По словам Риженко, дрон P1-Sun способен нести до 800 г взрывчатки и может подниматься на максимальную высоту в 9 километров и выходить на дистанцию до 15-17 километров.

"Это действительно очень эффективный способ для перехвата большого количества дронов. Вы тратите тысячу или две долларов против "Шахеда", который стоит 30-50 тысяч долларов. Причем система достаточно эффективна. Она сбивает сейчас фактически 300 дронов в месяц на территории Украины. Там очень хорошая программа, которая обеспечивает наведение этих дронов. Они фактически работают в режиме роя. Они запускаются, программа наводит их на цель. И отрабатывают либо кинетическим ударом по дрону, либо за счет подхода на какую-то дистанцию и дистанционного взрыва", – рассказал Рыженко.

Передача партнерам украинских дронов-перехватчиков

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже отправила свои войска для помощи в защите военных баз США в Иордании. Вместо этого, по его словам, Киев рассчитывает на дипломатическую поддержку в подталкивании России к прекращению огня от партнеров на Ближнем Востоке.

Между тем ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что большинство украинских БПЛА-перехватчиков не имеют совершенного машинного зрения. А потому для их управления понадобятся опытные операторы, которых нет на Ближнем Востоке.

