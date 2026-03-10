Семейная пара построила дом с нуля с помощью ChatGPT: что у них получилось

До этого у них был нулевой опыт строительства.

Семейная пара из Голландии в 2025 году построила с нуля собственный небольшой дом, несмотря на полное отсутствие опыта в строительстве. При этом во время всего процесса они пользовались советами ChatGPT. Анна Лейдеккерс и Саймон Солаццо рассказали Business Insider, где ИИ смог сэкономить им время и деньги – и где он этого не сделал.

Анна призналась, что идея "миниатюрного дома" давно ее завораживала, особенно после того, как один из ее лучших друзей, архитектор, построил свой собственный похожий дом 10 лет назад. При этом у пары не было совершенно никакого опыта в строительстве.

"Саймон никогда раньше не красил стены. Для нас всё было в новинку", – говорит Анна.

Видео дня

Их спасением стал ChatGPT, который помог им планировать и принимать решения на протяжении всего строительного процесса.

Помог или не помог им ИИ

"Мы постоянно задавали вопросы ChatGPT, гораздо чаще, чем использовали YouTube, к которому обращались за помощью в решении конкретных задач, например, как построить крышу", - рассказывает Анна.

Саймон добавляет, что они использовали ChatGPT, чтобы продумать, что произойдет, если отклониться от плана и сделаеть что-то немного по-другому. В основном это помогло им прояснить свои мысли.

Супруги закупили около 250 материалов для дома и построили его за пять месяцев, ежедневно принимая решения по проектированию и выполнению работ.

"Мы использовали ИИ, чтобы понять, что покупать, в каком порядке и как распределить затраты. Это очень помогло нам, особенно в расчётах и ​​организации материалов, но мы не полагались только на него", – добавляет Саймон.

При этом они отмечают, что ответы ИИ иногда были неверными.

"Иногда, если у него не было готового ответа, он просто говорил нам что-то ложное… Нам нужны были опытные люди, чтобы расставить всё по своим местам", – говорит Анна.

Её отец помог им с сантехническими и электромонтажными работами, а друг-архитектор дал советы по вентиляции и теплоизоляции.

Супруги также признают, что, дом можно было бы построить и с помощью одного лишь ИИ, однако качество и скорость строительства были бы намного ниже.

"Советы нашего друга сэкономили нам время и придали нам больше уверенности", – заключил Саймон.

Ранее исследование Microsoft показало, что популярные чаты боты на ИИ глупеют после длительного общения с людьми. Суммарный уровень ошибок может вырасти более чем на 100% при анализе свыше 200 тысяч бесед.

Вас также могут заинтересовать новости: