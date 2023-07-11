Том Круз снова делает невозможное: обзор фильма "Миссия невыполнима 7"

В минувшие выходные, за несколько дней до мирового релиза, в украинских кинотеатрах начали показывать очередную часть знаменитой франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом о приключениях непобедимого супершпиона Итана Ханта и компании. УНИАН уже посмотрел новинку и готов рассказать, почему критики в восторге от новинки.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Миссия невыполнима – Расплата Часть первая" (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – максимально без спойлеров.

Немного предыстории

Как для Вина Дизеля "Форсаж", так и для Тома Круза "Миссия невыполнима" стала проектом всей жизни. Только если "Форсажи" – это скорее настоящий кринж, "Миссии" позиционируют себя как нечто на порядок выше.

В далеком 1996 году, на тот момент 34-летний Круз, как раз находившийся на пике карьеры, совмещая успешные боевики с серьезным кино, впервые примерил на себя амплуа супершпиона Итана Ханта, способного разрулить любую проблему и спасти человечество. Параллельно он выступил и продюсером. Тогда ленту с 80-миллионным бюджетом снял сам Брайан Де Пальма, на счету которого были такие знаковые фильмы, как "Лицо со шрамом" и "Неприкасаемые", а кроме Круза роли в ней получили Джон Войт, Ванесса Редгрейв, Жан Рено, Винг Реймс и Эмануэль Беар. Саундтрек к фильму написали одни из лучших композиторов Голливуда Дэнни Эльфман и Алан Сильвестри, хотя авторами того самого культового трека были не они, а американский джазовый пианист Лало Шифрин. Если еще добавить мощную промо-кампанию, фильм имел все, чтобы стать кинохитом. И он им стал, положив начало большой франшизе.

Сейчас, спустя 27 лет, уже 59-летний Круз (именно столько актеру было на момент съемок) в уже седьмой части франшизы так же поражает зрителей сногсшибательными трюками, которые он выполняет самостоятельно с минимальным количеством компьютерной обработки. В то же время франшизе удается удачно одновременно следовать своим собственным канонам и новым тенденциям.

О чем новый фильм

События новой части происходят через некоторое время после финала шестой части "Миссия невыполнима: Фолаут", вышедшей на экраны в 2018 году. В начале фильма (что точно порадует украинцев, ведь там эффектно взрывают российскую подводную лодку) зрителей подводят к главному антагонисту фильма – шпионской программе, которая эволюционировала в так называемую "Сущность" и теперь планирует захватить мир.

Далее зрители возвращаются к Итану Ханту, который получает очередное опасное задание – отыскать очень важные ключи. Согласившись на новое дело, герой попадает в водоворот событий, которые могут быть фатальными для него и его близких, одновременно сталкиваясь с призраком из своего прошлого.

Традиционно, на протяжении всего фильма Хант перескакивает с одной живописной локации на другую (которые вам после этого сражу же хочется посетить) – порой это оправдано, порой сделано сугубо для картинки, как, например, сцены в Риме. Ведь другого объяснения, зачем было перемещать события из Венеции в Рим и обратно в течение одних суток, когда то же самое могло произойти в сетинге одного города, у нас нет. Да, некоторые сцены могут казаться несколько затянутыми – где-то можно было меньше бежать, где-то меньше ехать, а где-то меньше драться. Но, тем не менее, это выглядит эффектно, поэтому простим.

Поскольку это только первая часть гранд-финала, ждать полного завершения истории в этом фильме не стоит. Впрочем, в отличие от других популярных франшиз вроде "Мстителей" или "Форсажа", где первая часть финала завершалась мощным клифхенгером на самом интересном, в данном случае имеем вполне завершенную логическую концовку первого акта, которая прямо намекает на то, что зрителям ожидать дальше. И это, на самом деле, является довольно удачным решением.

Режиссером фильма выступил Кристофер Маккуорри, который также снял пятую и шестую части франшизы, а еще написал сценарий к четвертой. Он же снимает восьмую часть. Кроме того, на его счету работа над сценариями к фильмам "Люди Икс", "Операция "Валькирия", "Турист" и "Топ Ган: Маверик", а еще режиссура фильма "Джек Ричер". Как видим, он довольно давно и плодотворно сотрудничает с Крузом.

Старые и новые персонажи

За что всегда можно было похвалить франшизу "Миссия невыполнима", так это за умение вовремя прощаться с персонажами, которые уже свое отжили, и вводить новых, чтобы оживить франшизу. Вот и в новой части, главный герой находит новых/старых союзников и новых/старых врагов, а также кое-кого теряет.

По факту, в седьмой части есть только два персонажа, которые были во франшизе от начала и до конца – кроме самого Ханта, в фильме в седьмой раз появился хакер, напарник и близкий друг героя Лютер Стикелл в исполнении Винга Реймса. Также зрители снова увидели героя Саймона Пега – технического специалиста Бенджи Данна (это его пятое появление на экране). Традиционно, именно Бенджи отвечает за юмор во франшизе.

Кроме того, в фильме вновь появились периодическая напарница команды Ханта – бывшая агент МИ-6 Ильза Фауст (Ребекка Фергюсон), харизматичная торговка оружием Аланна Мицополи/Белая вдова (Ванесса Кирби) вместе со своим братом Золой (Фредерик Шмидт) и нынешний глава ЦРУ Юджин Китридж (Генри Черни), который в последний раз появлялся аж в первом фильме франшизы.

В то же время в сюжет ввели нескольких новых важных персонажей. Наиболее заметным из них стала воровка Грейс, которую сыграла Хейли Этвел, наиболее известная по роли агента Пегги Картер в фильмах и сериалах киновселенной Marvel. Вместе с Крузом они образовали довольно яркий и харизматичный дуэт, где они постоянно пытаются перехитрить друг друга, одновременно понимая, что только объединившись они смогут выжить и предотвратить катастрофу. При этом парочка добавила фильму здорового юмора. С другой стороны, в глаза бросается определенная устаревшая наивность героя Круза, который, будучи суперагентом с 30-летним стажем, в первый день знакомства готов умереть за весьма сомнительную даму, которая ничего хорошего в ответ для него не делает. Но таков уж он, неисправимый романтик Хант, созданный в свое время в противовес сердцееду Бонду.

Также из киновселенной Marvel во франшизу "Миссия невыполнима" перекочевала Пом Клементьев, которая до этого играла Богомолицу в "Стражах галактики". Французская актриса с отличной физической подготовкой сыграла стильную и несколько сумасшедшую наемницу Пэрис, роль которой стала по-настоящему важной лишь под конец фильма.

Главным антагонистом-человеком в фильме стал убийца-фанатик Габриэль, которого "Сущность" выбрала своим проводником. Как выяснилось, его с Хантом объединяет общее прошлое, хотя ранее персонаж во франшизе не появлялся. Роль Габриэля исполнил Эсай Моралес, которого наш зритель может знать по сериалам "Титаны", "Озарк" и "Как я встретил вашу маму".

Реакция на фильм

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" состоялась еще 19 июня 2023 года, и первые реакции до последнего держались в тайне. Только на прошлых выходных начали появляться первые оценки критиков, и они более чем высоки. Так, на IMDb у него сейчас 8,3 балла из 10 на основе почти 8 тысяч отзывов широкой аудитории. При этом на Rotten Tomatoes он имеет 99% одобрения от почти 200 критиков, а на Metacritic – 81 балл от более 50 обозревателей, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой Must See.

В широкий прокат новая "Миссия" должна выйти 12 июля. Впрочем, в Украине и еще в ряде стран его решили запустить раньше. Поговаривают, Том Круз был весьма обеспокоен тем, что всего через неделю после релиза фильма, 20 июля, в прокат должны выйти сразу два самых ожидаемых фильма года – "Барби" и "Оппенгеймер". Вероятно, опасаясь, что они оттянут зрителя от его фильма и вытеснят ленту из залов IMAX, было принято решение о досрочном выпуске фильма (ходят слухи, что Круз даже пытался уговорить студии подвинуть премьеры этих фильмов).

Наш вердикт

"Миссия невыполнима 7" – это образцовое развлекательное кино, где все выполнено с чувством меры (ну ладно, почти все) и со вкусом. Здесь великолепные спецэффекты, зрелищные погони и драки, харизматичные актеры и персонажи, ненавязчивый невульгарный юмор и в меру драматизма. Поэтому более 2,5 часов экранного времени пролетают на одном дыхании.

При этом, если вы фанат франшизы – вы точно не будете разочарованы. Рискнем даже сказать, что новый фильм оказался логичнее и удачнее некоторых предшественников. Если же вы не смотрели все части или не смотрели ни одной – вам тоже будет интересно, если вы любите качественные и зрелищные шпионские боевики, ведь по ходу фильма зрителям ненавязчиво дают весь необходимый бэкграунд, чтобы понимать кто есть кто.

А еще новая "Миссия" показывает, что Том Круз на "правильной стороне", и это не может не радовать украинского зрителя – он в очередной раз "играет" на теме глобального противостояния США и России, герои иронизируют на тему российских спутников, называя их мусором, а еще подчеркивают, что Крым – это Украина (надеемся, это не самодеятельность украинского дубляжа и так было и в оригинале).

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко