До границ космоса: почему израильскую Blue Sparrow считают 'ювелиром' среди ракет

Баллистическая ракета воздушного базирования преодолевает до 2000 км и атакует цели на чрезвычайной скорости, затрудняя перехват системами ПВО.

Израиль использует высокоточную баллистическую ракету воздушного базирования Blue Sparrow missile, которая во время полета поднимается почти до границы космоса, а затем стремительно возвращается в атмосферу, чтобы поразить цель. Благодаря такой траектории ракета может обходить системы противовоздушной обороны и поражать объекты на расстоянии до 2000 километров, пишет Wionews.

Ракета имеет длину около 6,5 метра и весит почти 1,9 тонны. Обычно ее запускают с истребителей McDonnell Douglas F-15 Eagle на большой высоте, что позволяет пилоту оставаться вне зоны действия вражеской ПВО.

Полет почти в космос

Сразу после запуска мощный ракетный двигатель поднимает боеприпас высоко над атмосферой Земли. Далее ракета движется по квазибаллистической траектории к верхним слоям атмосферы, почти до границы космоса, после чего начинает быстрое снижение к определенной цели.

Во время финальной фазы полета ракета падает с чрезвычайно высокой скоростью. Ее бортовая система наведения постоянно корректирует траекторию, обеспечивая точное попадание.

Трудно перехватить

Крутая траектория и быстрое снижение значительно сокращают время реакции для обычных зенитных систем. Из-за этого наземным системам противовоздушной обороны сложно обнаружить и перехватить ракету.

Сначала была мишенью

Изначально Blue Sparrow missile создавали как ракету-мишень для имитации советских ракет Scud missile во время испытаний израильской системы противоракетной обороны Arrow missile defense system.

Впоследствии инженеры адаптировали платформу для боевого применения. Она стала частью семейства систем "Sparrow", в которое также входят Black Sparrow missile и Silver Sparrow missile. Эти разработки превратились из тестовых инструментов в полноценное ударное оружие.

