Списание вагонов по возрасту спровоцирует дефицит подвижного состава, - эксперт

Украине следует отказаться от практики списания грузовых вагонов по предельному сроку эксплуатации до оценки их фактического технического состояния как критерия возможности использования в рабочем вагонном парке.

Такой подход соответствует европейской практике и позволит избежать рисков дефицита подвижного состава и, следовательно, сокращения объемов перевозок. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Он предупредил, что списание вагонов может создать риски для экономики, когда Украина начнет восстанавливаться после завершения активной фазы войны. Речь идет о различных типах вагонов, в частности полувагонах, зерновозах и цистернах, которые используются для перевозки основных видов продукции.

"Дефицит вагонов может возникнуть, когда прекратятся активные боевые действия и экономика начнет восстанавливаться. Увеличатся объемы грузовых перевозок, и тогда нехватка вагонов может иметь очень негативные последствия для экономики. Раньше мы могли "сглаживать" дефицит в пиковые периоды роста перевозок за счет аренды вагонов из Беларуси и РФ, но сейчас любое сотрудничество со странами-агрессорами недопустимо. Поэтому нужно очень тщательно планировать управление вагонным парком – чтобы обеспечить экономику необходимым количеством подвижного состава с учетом различных сценариев развития грузовой базы", – подчеркнул Вовк.

По его словам, нынешняя система контроля вагонов, предусмотренная приказом №647, базируется на подходе, когда основным критерием для эксплуатации является нормативный срок службы вагона. Но такая модель не соответствует практике Европы, где решение об использовании подвижного состава принимают на основе фактического технического состояния вагона, а не его возраста.

Сейчас отдельным приказом действие предельных сроков эксплуатации вагонов приостановлено на срок действия военного положения. Но Украине нужно полностью отказаться от нормативного возраста вагонов как критерия их допуска к эксплуатации, говорит эксперт. Вместо этого предлагается ввести четкую систему технической оценки, которая будет определять, соответствует ли конкретный вагон требованиям безопасности, ведь главная задача – не допустить на пути неисправный подвижной состав.

"Есть четкий перечень требований, которым должен соответствовать вагон, чтобы не создавать угрозы безопасности движения. Задача регулятора – построить такую систему контроля, которая позволит объективно оценивать техническое состояние вагонов", – пояснил он.

В настоящее время продолжается разработка новых правил оценки технического состояния подвижного состава. Ожидается, что будущий нормативный акт определит порядок проверки вагонов, критерии их пригодности к эксплуатации и ответственность сторон в рамках проведения такой оценки.

