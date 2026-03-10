Цибульская честно ответила на слухи о романе с Дзидзьо

Артистка также рассказала, в каких отношениях они сейчас.

Популярная украинская певица Оля Цибульская откровенно рассказала, действительно ли у нее был роман с Дзидзьо.

Не секрет, что много лет назад поговаривали, что артистов объединяют не только дуэтные песни, но и романтические отношения. Более того, из-за того, что Оля долгое время скрывала лицо своего мужа, ходили слухи, что она родила сына от Дзидзьо. Но сейчас исполнительница решила расставить все точки над "і" в этой теме.

"Мой Нестор, он же сейчас в интернете сидит, и как-то говорит: "Мама, а правда, что Дзидзьо мой отец?", а я говорю: "Да, а Зибров моя мама, конечно". Он же умный мальчик, он много читает, я не скрываю от него ничего. Поэтому это не была обдуманная история. На самом деле мы с Мишей долго не виделись и потеряли связь. Но потом он пришел на утреннее шоу, которое я вела, будучи в положении на седьмом месяце, и у меня просто шок", - вспомнила Цибульская в проекте "Розмова".

Видео дня

С тех пор артисты снова начали поддерживать общение. Позже Оля вручала премию Михаилу со сцены и искренне радовалась, что он смог добиться успеха. Но, по словам певицы, не все поверили, что это просто дружеская поддержка.

"Люди, когда наблюдают за такими чувствами, чаще всего не позволяют себе так искренне радоваться за кого-то. И они это могут расценивать только со стороны каких-то эротически-романтических отношений, потому что они себе не представляют, что бывает просто так, что ты просто можешь любить человека, потому что он талантлив. После клипа "Цьом" это началось. Мы напрямую отвечали на эти вопросы, говорили, что нет, вы себе выдумываете, а потом просто не было смысла что-то объяснять, потому что все равно у Цибульской сын похож на Дзидзьо", - добавила она.

К слову, Цыбульская отметила, что ее муж Сергей и Михаил Хома знакомы. Они до сих пор поддерживают общение, поэтому для нее главное, что все знают правду и не верят слухам.

Напомним, ранее Дзидзьо подогрел слухи о новом романе после развода.

Вас также могут заинтересовать новости: