Космический корабль намеренно врезался в астероид: зачем это сделано

Результаты стали важным шагом в развитии технологий защиты планеты от астероидных угроз.

Ученые сообщили об успешном результате эксперимента по планетарной обороне: астероид, в который намеренно врезался космический аппарат, изменил свою орбиту вокруг Солнца, пишет The Independent. Исследователи считают, что это достижение может помочь человечеству в будущем отвращать потенциально опасные астероиды.

Речь идет о миссии Double Asteroid Redirection Test (DART), проведенной NASA. В рамках этого эксперимента космический аппарат намеренно врезался в астероид. Важно, что сам объект никогда не представлял угрозы для Земли.

Авторы исследования, опубликованного в Science Advances, подчеркивают, что результаты стали важным шагом в развитии технологий защиты планеты от астероидных угроз.

"Изменение орбиты оказалось очень небольшим. За два года движения вокруг Солнца время прохождения орбиты сократилось примерно на одну десятую секунды, а сама траектория уменьшилась примерно на 720 метров. Однако даже такое незначительное отклонение может иметь большое значение", - говорится в статье. По словам главного автора исследования Рахила Макадия из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн, небольшое смещение, сделанное за много лет до потенциального столкновения, со временем может накапливаться и в конечном итоге изменить траекторию астероида настолько, что он обойдет Землю.

Ученый подчеркивает: в вопросах планетарной обороны главное – не сильный удар в последний момент, а небольшой толчок за много лет до возможного столкновения.

Космический аппарат миссии Double Asteroid Redirection Test (DART) запустили в 2021 году. В 2022-м он врезался в астероид Диморфос, который вращается вокруг более крупного астероида Дидимос. Оба объекта вместе движутся вокруг Солнца.

Сначала ученые подтвердили, что удар изменил орбиту меньшего астероида вокруг его "партнера". Однако только сейчас, после анализа наблюдений из разных обсерваторий мира, удалось установить, что столкновение также незначительно изменило их общую орбиту вокруг Солнца.

В целом один оборот системы длится 769 дней, а скорость движения после удара уменьшилась примерно на 10 микрометров в секунду. Из-за этого орбита астероидов, которая имеет длину около 480 миллионов километров, сократилась примерно на 720 метров.

Ученые также установили, что эффект от удара усилился благодаря обломкам, которые вылетели из астероида во время столкновения. По оценкам исследователей, масса выброшенных камней и пыли могла составлять около 16 миллионов килограммов.

Эти обломки создали дополнительный реактивный эффект и удвоили импульс, переданный астероиду.

Несмотря на изменение траектории, астероиды не представляют никакой угрозы для Земли, утверждают исследователи. Именно поэтому система Дидимос-Диморфос была выбрана для эксперимента, объясняет исследователь Стивен Чесли из Лаборатории реактивного движения NASA.

Хотя эксперимент был только один, он стал важным источником данных для будущих миссий по отклонению опасных астероидов.

Новые данные ожидаются уже в этом году

Еще больше информации ученые надеются получить после прибытия космического аппарата Hera mission от European Space Agency. Ожидается, что он достигнет астероидов в ноябре.

В отличие от DART, аппарат Hera не будет врезаться в астероид. Вместо этого он в течение нескольких месяцев будет детально исследовать систему. Кроме того, два небольших экспериментальных зонда попытаются совершить посадку на поверхность астероида.

Астероид Диморфос имеет диаметр около 160 метров, тогда как его более крупный спутник Дидимос достигает 780 метров и примерно в 200 раз массивнее.

Напомним, ученым удалось приблизиться к разгадке о том, какой возраст имеет Земля. В частности , исследователи обсуждают роль циркона в геохронологии - области науки, которая определяет возраст Земли с помощью радиоактивного распада. Изучая процесс распада урана в древних кристаллах циркона, ученые получили ценную информацию о реальном возрасте нашей планеты - почти 4,54 миллиарда лет.

