Один бренд доминирует на рынке: стало известно, какие электромобили выбирают украинцы

Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей самыми популярными оказались Tesla Model Y и Tesla Model 3.

За прошедший месяц автопарк Украины увеличился на 1074 транспортных средства, работающих на аккумуляторных источниках питания (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".

По сравнению с февралем прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 76%, а по сравнению с январем 2026 года – на 63%.

Основным фактором коррекции рынка стало возобновление уплаты НДС на импорт электромобилей с 1 января. Это привело к аномальному росту количества регистраций в декабре 2025 года и дальнейшему исчерпанию "перенесенного" спроса.

Большинство электромобилей, зарегистрированных в течение месяца, составляли легковые автомобили – 1013 единиц. Из них 144 были новыми, а 869 – подержанными. Из 61 зарегистрированного коммерческого электромобиля только 10 были новыми, остальные – подержанные.

ТОП-5 новых электромобилей:

BYD Sea Lion 06 – 16 ед.;

Zeekr 001 – 13 шт.;

BYD Leopard 3 – 13 ед.;

Zeekr 7X – 11 шт.;

Honda e:NP2 – 10 шт.;

Volkswagen ID. UNYX – 8 шт.

ТОП-5 впервые зарегистрированных подержанных электромобилей:

Tesla Model Y – 124 шт.;

Tesla Model 3 – 117 шт.;

Nissan Leaf – 114 шт.;

Chevrolet Bolt – 59 шт.;

Tesla Model S – 45 шт.

В феврале украинский автопарк пополнился 14,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Наибольшим спросом в этом сегменте рынка пользуются автомобили с бензиновыми двигателями – на них пришлось 61% продаж (в прошлом году их доля составляла лишь 46%).

Также в феврале около 66% рынка новых легковых автомобилей в Украине составляли модели с традиционными двигателями. Наибольшей популярностью пользовались бензиновые автомобили, самым популярным из которых оказался кроссовер Mazda CX-5.

