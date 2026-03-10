Один бренд доминирует на рынке: стало известно, какие электромобили выбирают украинцы

За прошедший месяц автопарк Украины увеличился на 1074 транспортных средства, работающих на аккумуляторных источниках питания (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".
По сравнению с февралем прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 76%, а по сравнению с январем 2026 года – на 63%.
Основным фактором коррекции рынка стало возобновление уплаты НДС на импорт электромобилей с 1 января. Это привело к аномальному росту количества регистраций в декабре 2025 года и дальнейшему исчерпанию "перенесенного" спроса.
Большинство электромобилей, зарегистрированных в течение месяца, составляли легковые автомобили – 1013 единиц. Из них 144 были новыми, а 869 – подержанными. Из 61 зарегистрированного коммерческого электромобиля только 10 были новыми, остальные – подержанные.
ТОП-5 новых электромобилей:
- BYD Sea Lion 06 – 16 ед.;
- Zeekr 001 – 13 шт.;
- BYD Leopard 3 – 13 ед.;
- Zeekr 7X – 11 шт.;
- Honda e:NP2 – 10 шт.;
- Volkswagen ID. UNYX – 8 шт.
ТОП-5 впервые зарегистрированных подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y – 124 шт.;
- Tesla Model 3 – 117 шт.;
- Nissan Leaf – 114 шт.;
- Chevrolet Bolt – 59 шт.;
- Tesla Model S – 45 шт.
Авторынок Украины – последние новости
В феврале украинский автопарк пополнился 14,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Наибольшим спросом в этом сегменте рынка пользуются автомобили с бензиновыми двигателями – на них пришлось 61% продаж (в прошлом году их доля составляла лишь 46%).
Также в феврале около 66% рынка новых легковых автомобилей в Украине составляли модели с традиционными двигателями. Наибольшей популярностью пользовались бензиновые автомобили, самым популярным из которых оказался кроссовер Mazda CX-5.