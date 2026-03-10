Война вокруг Ирана бьет по авиаперелетам: билеты стремительно дорожают, - Reuters

В отрасли появились опасения резкого падения спроса и массового прекращения полетов.

Австралийская авиакомпания Qantas Airways и новозеландская Air New Zealand заявили, что повышают цены на авиабилеты из-за войны на Ближнем Востоке. Это свидетельствует о том, что авиакомпании по всему миру пытаются справиться с резким ростом стоимости топлива.

Как пишет Reuters, по данным Air New Zealand, цены на авиационное топливо, которые до конфликта составляли около 85–90 долларов за баррель, в последние дни выросли до 150–200 долларов за баррель. Из-за неопределенности вокруг войны перевозчик также приостановил свой финансовый прогноз на 2026 год.

Война США и Израиля против Ирана резко подтолкнула цены на нефть, что начало влиять на глобальные путешествия: на некоторых маршрутах авиабилеты резко подорожали, а в отрасли появились опасения резкого падения спроса и даже массового прекращения полетов.

Напряженная ситуация также создает риски для полетов в регионе. По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, во вторник, 10 марта, самолеты, направлявшиеся в Дубай, временно кружили в воздухе из-за возможной ракетной атаки. В конце концов все самолеты благополучно приземлились.

Qantas Airways сообщила, что не только повышает международные тарифы, но и рассматривает возможность перераспределения рейсов в Европу, поскольку авиакомпании и пассажиры стараются избегать полетов через нестабильное воздушное пространство Ближнего Востока.

Цены на билеты на маршрутах между Азией и Европой резко выросли из-за закрытия воздушного пространства и ограниченного количества рейсов. Гонконгская Cathay Pacific объявила о дополнительных рейсах в Лондон и Цюрих в марте.

Air New Zealand уже повысила тарифы экономкласса. В компании предупредили, что дальнейшие изменения возможны, если цены на топливо останутся высокими.

Гонконгская Hong Kong Airlines сообщила, что с четверга повысит топливные сборы до 35,2%. Больше всего подорожают рейсы между Гонконгом и Мальдивами, Бангладеш и Непалом.

В то же время Vietnam Airlines попросила власти отменить экологический налог на авиатопливо, чтобы снизить расходы. По оценке правительства Вьетнама, операционные расходы авиакомпаний выросли на 60-70% из-за подорожания топлива.

Отмечается, что после резкого падения акций авиакомпаний 9 марта рынок несколько стабилизировался. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа, который предположил, что война может завершиться в ближайшее время.

На этом фоне цена на нефть снизилась примерно до 90 долларов за баррель 10 марта после пика в 119 долларов накануне.

Топливо - вторая по величине статья расходов авиакомпаний после зарплат и обычно составляет 20-25% операционных расходов.

Из-за войны авиакомпании вынуждены менять маршруты, избегая воздушного пространства Ближнего Востока, что дополнительно ограничивает предложение рейсов на популярных направлениях.

Проблемы уже влияют на туристический рынок. Южнокорейская туристическая компания HanaTour Service начала отменять групповые туры, включающие перелеты на Ближний Восток.

В Таиланде прогнозируют, что если конфликт продлится более восьми недель, страна может потерять 595 974 туриста и около 1,29 млрд долларов доходов от туризма.

9 марта цены на нефть из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива подскочили до более 100 долларов за баррель, достигнув трехлетнего максимума.

Утром 10 марта цены на нефть снизились после достижения трехлетнего максимума на предыдущей сессии. На "черное золото" повлияли слова президента США Дональда Трампа о том, что война на Ближнем Востоке может вскоре закончиться, что ослабило опасения относительно длительных перебоев в мировых поставках нефти.

