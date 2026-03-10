Путешествие мечты: что туристам стоит учесть перед поездкой в Чили

Отправляясь в поездку в столь дальние страны, стоит основательно подготовиться.

Южноамериканская страна Чили манит туристов своими живописными природными парками и самобытной культурой.

Впрочем, планируя свое первое путешествие в этот далекий край, полный контрастов и сюрпризов, легко можно допустить ряд досадных ошибок, способных испортить все приключение.

Влиятельное издание о путешествиях National Geographic Traveller указало на несколько важных моментов, которые туристам стоит учесть перед поездкой в Чили.

Видео дня

"Чили, словно лассо гаучо (традиционный инструмент южноамериканских пастухов – ред.), раскинувшаяся вдоль западной границы Южной Америки, страна настолько огромная и одновременно узкая, что трудно понять, как по ней путешествовать. Окруженная Андами на востоке и Тихим океаном на западе, она кажется почти сжатым континентом. От советов путешественникам до местных обычаев – вот все, что вам нужно знать для идеального отдыха", – отмечают авторы материала.

6 советов по посещению Чили

1. Как добраться до Чили из Европы

Прямых рейсов из Европы в Чили не так уж много. Например, из Великобритании British Airways выполняет единственный прямой рейс в столицу Сантьяго из лондонского "Хитроу", продолжительность полета составляет около 14,5 часов. Другие крупные авиакомпании также обслуживают этот маршрут с одной пересадкой, включая чилийскую LATAM Airlines, которая также летает в различные пункты назначения в стране, включая Пуэрто-Наталес, Пуэрто-Монт и Рапа-Нуи.

Также небольшое количество прямых рейсы есть из Парижа (Франция) и Мадрида (Испания). При этом цены на билеты на май 2026 года по маршруту "Мадрид – Сантьяго" стартуют от 20,5 тысяч гривень, если лететь на крыльях испанской авиакомпании Iberia.

2. Когда лучше ехать в Чили

Времена года в Чили противоположны европейским: лето (с декабря по март) приносит солнечную погоду и длинные дни, а весна (с сентября по ноябрь) и осень (с марта по май) отличаются мягкой погодой и меньшим количеством туристов – идеально для пеших прогулок или винных туров. Зима (с июня по август) означает зимние виды спорта в Андах и ясные, морозные дни на севере. Праздник Патриации приходится на 18 сентября, когда чилийцы отмечают независимость с барбекю и танцами куэка.

3. Сколько времени лучше провести в Чили

Неделя-десять дней позволят основательно познакомиться с одним регионом – например, с лунными пейзажами пустыни Атакама, вулканами Озерного края или дикими просторами южной Патагонии. Две-три недели позволят смешивать регионы и посещать малоизвестные достопримечательности: совместить, например, культуру Сантьяго и серферский городок Пичилему с живописным островом Чилоэ, или виноградники Центральной долины и уличное искусство Вальпараисо с пейзажами региона Айсен или острова Пасхи.

4. Как лучше всего передвигаться по Чили

Внутренние авиарейсы позволяют преодолевать большие расстояния – LATAM Airlines связывает Сантьяго со всеми основными направлениями. При жтом в Чили развита обширная автобусная сеть, на рынке доминируют такие компании, как Turbus и Pullman Bus. Часто для дальних поездок можно найти двухэтажные автобусы, некоторые из которых оборудованы спальными местами. В городах более дешевыми и безопасными вариантами являются предварительно забронированные лицензированные такси и приложения для заказа поездок, тогда как в отдаленных районах лучше всего воспользоваться услугами гида или арендовать автомобиль.

5. Безопасно ли водить машину в Чили

Вождение авто в Чили в целом простое и безопасное, с хорошо поддерживаемыми автомагистралями. Однако в Патагонии условия могут быстро меняться: здесь туристов ждут гравийные дороги, сильные ветры и длинные участки без заправочных станций или мобильной связи. В пиковый сезон автомобиль напрокат стоит бронировать заранее, и всегда стоит носить с собой наличные, так как на небольших заправках и паромах иногда не принимают карты. Также всегда стоит иметь при себе воду, закуски и хорошее офлайн-приложение с картами.

6. Какие местные обычаи в Чили следует учитывать

Чилийцы приветливы и вежливы. Дружелюбное "hola" или "buenos días" при входе в магазин является признаком хорошего тона, а рукопожатия распространены даже при первой встрече. Обед – основной прием пищи, часто затягивающийся до позднего вечера, а ужин – поздний, около 9 вечера или даже позже. В ресторанах принято оставлять чаевые не менее 10%, а пунктуальность всегда ценится, хотя жизнь за пределами Сантьяго, как правило, протекает в неторопливом темпе. Знание испанского языка будет очень полезно.

Южная Америка – лучшие идеи для путешествий

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее американская журналистка Дженнифер Адамс поделилась впечатлениями от своего первого путешествия в Колумбию и рассказала о нескольких досадных ошибках, которые она при этом допустила.

Тем временем, влиятельное туристическое издательство Lonely Planet назвало Перу лучшим местом для поездки в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.