Вместо этого Украина планирует получить в будущем доступ к ракетам для усиления ПВО.

Украина предоставила странам Персидского залива экспертизу для противодействия иранским беспилотникам. Параллельно Киев ведет диалог о будущем доступе к ракетам-перехватчикам для собственной противовоздушной обороны, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"Для Украины было действительно важно показать, что мы можем предложить не политическую позицию, беспокойство или сочувствие, а немедленные действия и немедленный эффект", – цитирует ее Суспільне.

По ее словам, президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами стран Залива, которые пострадали от иранских ударов. После этого Украина предоставила им экспертизу по запросу. Договоренность об этой поддержке есть также с правительством США.

Посол подчеркнула, что разработанные в Иране "Шахеды" передали России умышленно для ударов по гражданским городам, а не для использования на линии фронта. Она добавила, что такую же технологию сами иранцы применили после начала израильско-американской операции в Иране.

Стефанишина также отметила, что параллельно с оказанием помощи странам Залива Украина ведет диалог о будущем доступе к ракетам противовоздушной обороны. Она уточнила, что вопросы не являются напрямую взаимосвязанными, но "чем дольше длится операция и чем шире ее география, тем больше будет расти потребность в перехватчиках".

По ее словам, Украина координирует усилия с европейскими союзниками, чтобы избежать перебоев в доступе к ним.

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявлял, что большинство моделей дронов-перехватчиков, которые выпускает Украина, не имеют совершенного машинного зрения. А потому для их управления необходимы хорошо обученные операторы, которых нет на Ближнем Востоке. Поэтому, по его мнению, там придется либо под руководством наших инструкторов налаживать школы операторов, либо интегрировать в наши дроны какое-то западное машинное зрение.

В то же время он отметил, что продажа самих дронов не приведет к ухудшению ситуации для Украины.

