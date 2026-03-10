Программа Метинвеста Ахметова по реабилитации ветеранов посредством плавания охватила уже более 400 ветеранов

Горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует расширить программу психофизиологической реабилитации ветеранов через плавание "Свободные волны". Эта инициатива стартовала в 2024 году и позволяет военнослужащим и ветеранам бесплатно заниматься в бассейнах Запорожья, Кривого Рога и Каменского по методике олимпийского призера по плаванию Дениса Силантьева. За полтора года на реализацию проекта направлено около 4,4 млн грн.

Сейчас тренировки проходят в четырех бассейнах. В этом году их количество планируют увеличить до шести: к программе должны присоединиться еще два бассейна в Запорожье, в сотрудничестве с Департаментом спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета. Также организаторы планируют провести соревнования между участниками проекта из всех трех городов.

Программу "Свободные волны" разработал один из самых успешных украинских пловцов Денис Силантьев. Она предусматривает комплекс занятий для физического и психологического восстановления ветеранов и ветеранок, в частности тех, кто получил тяжелые ранения. Методика основана на научном подходе и специальных практиках адаптации в воде.

Чтобы получить ощутимый результат, участникам рекомендуют пройти базовый курс из 16 занятий. Во время тренировок с ветеранами работают квалифицированные тренеры, которые индивидуально подбирают нагрузку и сочетают физическую реабилитацию с психологической поддержкой.

"Занятия плаванием – это эффективный способ восстановить физическое и эмоциональное здоровье после пережитого стресса и травм, полученных во время боевых действий. Вода уменьшает нагрузку на тело, помогает восстановить подвижность суставов и укрепить мышцы", – говорит Силантьев.

Участники программы подтверждают слова олимпийца и также отмечают положительное влияние занятий на физическое состояние и психологическое самочувствие. По словам ветерана войны Александра Луговского, плавание помогло ему восстановить функции организма, придало уверенности и стало важной частью возвращения к активной жизни. Другой ветеран, Михаил Прокутин, отметил, что регулярные тренировки помогли улучшить сон и общее состояние здоровья. По его словам, после занятий уменьшилась мышечная боль, а врачи фиксируют улучшение показателей работы сердца.

Проект стартовал в июле 2024 года в одном из бассейнов Запорожья. Уже в октябре программу запустили в Кривом Роге, где сейчас занятия проводятся в двух бассейнах. Впоследствии к инициативе присоединилось Каменское. Для обеспечения безбарьерного доступа во всех бассейнах установили подъемники для погружения в воду, а в Каменском дополнительно оборудовали лифт в помещении.

Всего за время работы проекта реабилитацию прошли более 400 ветеранов и военнослужащих: около 300 в Запорожье, 87 в Кривом Роге и 15 в Каменском.

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук отмечает: программа является частью комплексной системы поддержки ветеранов.

"Мы помогаем защитникам вернуть уверенность в себе и снова стать частью активной жизни. Параллельно поддерживаем семьи военных, готовим коллективы к возвращению демобилизованных коллег и помогаем общинам в регионах, где работают наши предприятия", – говорит она.

Напомним, что Метинвест Рината Ахметова получил сразу две награды престижной международной премии International Brilliance Awards в Лондоне. Высшую награду - Brilliance Award в номинации "Корпоративное благосостояние" - компания получила за экосистему реинтеграции ветеранов войны в Украине. Также компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

Также компания внедрила инициативу Steel Force, направленную на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.

