Чехия готовит более жесткий контроль за автобусными перевозками из Украины

Проект должен быть представлен на коалиционном совете в мае.

Правительство Чехии планирует радикально изменить правила автобусного сообщения с Украиной, введя строгий контроль за перевозчиками. Об этом в соцсети X сообщил спикер Палаты депутатов Чехии и лидер партии SPD Томио Окамура.

По словам политика, власти уже создали специальную рабочую группу, которая должна пересмотреть условия перевозок и ввести жесткий надзор за пассажирскими маршрутами.

Окамура выдвинул ряд серьезных обвинений в адрес перевозчиков. Он утверждает, что значительная часть рынка работает "в черную" и используется для контрабанды незаконных товаров, в частности оружия и других военных товаров, игнорируя законодательство и нормы безопасности.

Спикер также подчеркнул, что транспортные операторы уклоняются от уплаты налогов, а багаж пассажиров автобусов не проходит надлежащего контроля, и призвал усилить надзор за маршрутками.

Согласно данным, обнародованным политиком, регулярный пассажиропоток между Чехией и Украиной оценивается в 2 млн человек. Кроме транспортных ограничений, чешские власти готовят изменения в законодательство о пребывании иностранцев.

Презентация проекта на коалиционном совете запланирована на май, после чего документ передадут на рассмотрение правительства, отметил Окамура.

Политическое противостояние в Чехии

Ранее УНИАН писал, что Чешская партия, которую возглавляет Окамура, выступает против упрощенной процедуры получения разрешений на долгосрочное проживание для украинцев. Политики настаивают, что беженцы должны соответствовать стандартным жестким условиям без каких-либо исключений или льгот. Сейчас для перехода с временной защиты на долгосрочное проживание необходимо находиться в стране не менее двух лет и иметь высокий официальный доход.

Добавим, что в чешском парламенте инициировали отставку спикера Палаты депутатов Маркеты Пекаровой-Адамовой из-за ее резких высказываний в адрес оппозиции и позиции по помощи Украине. Главным критиком выступил Окамура, который обвинил руководство парламента в игнорировании внутренних проблем Чехии ради поддержки Киева. Оппозиционные силы выразили недовольство тем, что правительство уделяет чрезмерное внимание внешней политике, в частности поставкам оружия, вместо борьбы с инфляцией и энергетическим кризисом.

