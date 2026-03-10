Эндокринолог назвала лучший вид кофе для диабетиков: есть важный нюанс

У многих людей кофеин повышает уровень сахара в крови.

Многие люди не способны отказаться от чашки кофе, однако важно знать, как правильно его пить, особенно если у вас преддиабет или диабет второго типа. Эндокринолог Диша Наранг рассказала изданию Parade, какой кофе можно пить диабетикам, и что стоит учитывать при выборе напитка.

Лучший кофе для стабильного уровня сахара в крови

Доктор Наранг считает, что именно черный кофе – самый безопасный вариант для стабильного уровня сахара в крови. Так, исследование 2025 года показало, что у людей, ежедневно употреблявших черный кофе, был более низкий риск развития диабета 2 типа.

"Специализированные кофейные напитки могут содержать от 30 до 50 граммов углеводов, чего иногда достаточно для полноценного приема пищи", – говорит она. "В большом латте мы… имеем дело с несколькими источниками добавленного сахара, что, безусловно, повысит общий уровень сахара в крови".

Почему черный кофе – лучший выбор для диабетиков

Черный кофе не содержит молочных сливок или молока. Даже чашка кофе с обезжиренным молоком будет учитываться в вашем потреблении углеводов. То же самое относится к сливкам.

"Молоко содержит лактозу, которая является натуральным сахаром", – говорит доктор Наранг. "Однако, независимо от того, натуральный сахар или нет, он все равно вызовет скачок уровня сахара в крови". Для некоторых людей повышение уровня сахара в крови от молока в кофе не будет большой проблемой, но людям с преддиабетом или диабетом 2 типа следует быть особенно внимательными.

Что касается заменителей сливок, она говорит, что в них могут быть добавлены масла или сахар.

Также некоторые искусственные подсластители, такие как стевия, не вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, но доктор Наранг говорит, что они могут повлиять на здоровье кишечника и способность регулировать аппетит (что может привести к перееданию сладостей позже).

Кроме того, без добавок черный кофе содержит около 5 калорий на чашку.

"Калории из подслащенных сахаром напитков могут повышать уровень сахара в крови и вызывать инсулинорезистентность, что, в свою очередь, приводит к увеличению веса, негативно влияя на долгосрочное метаболическое и сердечно-сосудистое здоровье", – утверждает доктор Наранг.

Опасность кофеина для диабетиков

"У многих пациентов кофеин, даже из черного кофе, может вызывать резкое повышение уровня сахара в крови", – говорит доктор Наранг.

Одно исследование, опубликованное в журнале Nutrients в 2020 году, указало на возможную связь между кофеином и инсулинорезистентностью.

Что делать, если черный кофе вам не по душе

Если вы просто не можете пить черный кофе, доктор Наранг рассказывает, что есть другие способы добавить в кофе что-нибудь, не вызывая значительного повышения уровня сахара в крови.

Так, например, корица может подсластить вашу чашку без резкого скачка уровня сахара в крови. Кроме того, исследования показывают, что сбалансированное питание, включающее белок, может помочь контролировать колебания уровня сахара в крови, вызванные напитками с кофеином.

