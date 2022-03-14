Российский депутат-"единоросс" обвинил компанию в якобы поддержке информационной войны против россиян.

Российские власти грозятся отключить YouTube на территории страны, если видеохостинг продолжит блокировать кремлевские пропагандистские каналы с дезинформацией о войне РФ против Украины.

Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Он обвинил компанию в якобы поддержке информационной войны против россиян.

"Решимость государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может произойти с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне", - написал он в Telegram.

Горелкин считает, что у российского регулятора есть все юридические основания ограничить доступ к платформе: "Не удален 2 501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2 387 материалов с недостоверной информацией о "спецоперации на Донбассе", практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ", - жалуется депутат.

Он выдвинул условие с требованием не участвовать в "информационной войне на одной из сторон конфликта" и занять позицию нейтралитета. В худшем случае YouTube заблокируют, и это произойдет по вине самой компании, уверен Горелкин.

Ранее YouTube заявил о немедленной блокировке аккаунтов российских пропагандистских каналов, финансируемых правительством РФ.

Видеохостинг также приостановит все способы монетизации на своей платформе в России и уже начал удаление контента с дезинформацией о российско-украинской войне, которую россияне называют "спецоперацией".

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