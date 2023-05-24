Из результатов поиска браузера теперь можно удалять материалы, не соответствующие действительности.

В Германии разрешили "цензурить" Google и другие поисковые системы за публикацию ложных материалов: теперь их можно удалять из поиска при наличии доказательной базы о том, что публикации содержат в себе неправдивые факты.

Соответствующее решение 23 мая приняла Федеральная судебная палата Германии на основании постановления Европейского суда, пишет DW.

В судебном решении уточняется, что такие компании как Google не обязаны лично анализировать те или иные публикации на достоверность, однако в случае поступления соответствующих запросов и предоставления доказательств - ложные материалы будут удалять.

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Так, уже есть пара прецедентов с истцами из сферы финансового рынка. Речь идет о нескольких "критических" публикациях об их модели капиталовложений, в которых суд разрешил удалить фотографии фигурантов статей.

В Google анонсировали смартфон с уникальной функцией

Напомним, что компания Google пытается занять нишу среди производителей мобильных устройств своей серией флагманов-конкурентов для Apple.

Так, недавно СМИ выяснили, что смартфоны серии Pixel собираются обновить уникальной функцией "Личная безопасность", которую добавят в телефон в виде отдельного приложения. Функция позволит пользователю снимать видео или записывать аудио во время работы других приложений, в фоновом режиме. Ранее при попытке вести запись их работа прерывалась.

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