УНИАН расскажет, как можно убрать из результатов выдачи Google все российские сайты.

После начала полномасштабной войны с Россией среди украинцев сильно вырос спрос на укроязычный контент. Многие люди не желают видеть сайты оккупанта в выдаче Google и смотреть российские видео на YouTube.

Однако Google и YouTube предлагает пользователям российские сайты даже если запрос написан на украинском языке. УНИАН расскажет, как убрать русский контент на этих сайтах.

Как быстро убрать российские сайты из поиска

Этот простой способ поможет убрать сайты оккупанта из выдачи без дополнительных настроек.

Для этого введите в Google свой поисковой запрос, после него нажмите пробел и введите в поле поиска -ru. Таким образом в поиске больше не будут отображаться любые сайты с российским доменом. А если после поискового запроса ввести -ru -by, то помимо российских не будут также отображаться белорусские сайты.

Если вы не хотите видеть в выдаче любые сайты на русском языке (даже украинские), то после поискового запроса введите -и. Эта операция исключит выдачи практически весь контент на русском языке.

Ещё один простой способ - установить расширение "Лагідна українізація" для Google Chrome. Расширение сделает всю работу за вас.

Как убрать из поиска российские сайты с помощью настроек аккаунта

Аккаунт Google можно настроить таким образом, чтобы в нем никогда не отображались российские сайты. Для этого следуйте инструкции.

В браузере зайдите в "Настройки" – "Языки". Из списка языков уберите русский. Добавьте нужные языки и расположите в порядке приоритетности. Затем перейдите в "Учетную запись" –"Личная информация" – "Язык". Установите украинский основным языком и добавьте другие языки, которыми пользуетесь, кроме русского. Отключите автоматическое добавление языка, иначе Google может добавить русский самостоятельно. Очистите кэш и файлы cookie. После этого при пользовании поиском не стоит кликать на подсказки на русском, потому что Google запомнит это и начнет снова показывать русские сайты.

Изменения не подействуют сразу, однако через некоторое время русскоязычных сайтов в поиске станет меньше.

Как убрать русские видео из результатов поиска YouTube

Откорректировать результаты выдачи YouTube будет немного сложнее. Ресурсу понадобится много времени, чтобы понять, что вы не хотите смотреть русские видео. Главное правило - не смотреть никакие российские видео, а если есть такая необходимость, то сначала выйти из аккаунта.

"Научить" сайт реже показывать русскоязычные видео можно следующим образом.

Вручную удалить из истории просмотров и поиска все видео на русском. В подписках убрать русские каналы. В ответ на предложения любых русских видео кликать "этот контент не интересует".

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