Появился перечень смартфонов Samsung, которые не получат новых версий One UI

Samsung готовится выпустить оболочку One UI 8.5 вместе с будущей линейкой Galaxy S26 уже в конце февраля. Данный апдейт уже проходит тестирование среди владельцев Galaxy S25, а стабильный релиз ожидается в ближайшее время

Несмотря на то что обновление получат десятки устройств Galaxy, часть моделей останется без нег. Портал Gizmochina собрал перечень моделей, которые не получат новейшую One UI 8.5 и будущие обновления системы.

Серия Galaxy S

  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra
  • Более старые модели Galaxy S

Серия Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3
  • Более старые модели Galaxy Z

Серия Galaxy A

  • Galaxy A23
  • Galaxy A14
  • Galaxy A05
  • Galaxy A05s
  • Более старые модели Galaxy A

Серия Galaxy M

  • Galaxy M14
  • Galaxy M05
  • Более старые модели Galaxy M

Серия Galaxy F

  • Galaxy F14
  • Galaxy F05
  • Более старые модели Galaxy F

Серия Galaxy Tab

  • Galaxy Tab Active 4 Pro
  • Более старые модели Galaxy Tab

Серия Galaxy XCover

  • Galaxy XCover 6 Pro
  • Более старые модели Galaxy XCover

One UI 8.5 считается заметным шагом вперед, а не просто небольшим апдейтом. Хотя прошивка основана на Android 16, она использует более свежую сборку QPR2, что позволяет внедрить более глубокие системные изменения.

Среди ключевых нововведений – расширенная настройка панели быстрых параметров, обновленные иконки с легким 3D-эффектом, более умный экран блокировки, частичная запись экрана и новые функции безопасности, включая автоматическую блокировку при подозрительной активности. 

В этом году презентация Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля – на месяц позже обычно. На мероприятии также должны показать Galaxy Buds 4/4 Pro, которые получат небольшой редизайн.

Ранее в сеть утекли европейские цены на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26. И если информация верна, то все модели, кроме Ultra, заметно подорожают.

