Появился перечень смартфонов Samsung, которые не получат новых версий One UI

One UI 8.5 базируется на актуальной версии Android 16 и принесет новые функции, изменения в дизайне и безопасности.

Samsung готовится выпустить оболочку One UI 8.5 вместе с будущей линейкой Galaxy S26 уже в конце февраля. Данный апдейт уже проходит тестирование среди владельцев Galaxy S25, а стабильный релиз ожидается в ближайшее время

Несмотря на то что обновление получат десятки устройств Galaxy, часть моделей останется без нег. Портал Gizmochina собрал перечень моделей, которые не получат новейшую One UI 8.5 и будущие обновления системы.

Серия Galaxy S

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Более старые модели Galaxy S

Серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Более старые модели Galaxy Z

Серия Galaxy A

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A05

Galaxy A05s

Более старые модели Galaxy A

Серия Galaxy M

Galaxy M14

Galaxy M05

Более старые модели Galaxy M

Серия Galaxy F

Galaxy F14

Galaxy F05

Более старые модели Galaxy F

Серия Galaxy Tab

Galaxy Tab Active 4 Pro

Более старые модели Galaxy Tab

Серия Galaxy XCover

Galaxy XCover 6 Pro

Более старые модели Galaxy XCover

One UI 8.5 считается заметным шагом вперед, а не просто небольшим апдейтом. Хотя прошивка основана на Android 16, она использует более свежую сборку QPR2, что позволяет внедрить более глубокие системные изменения.

Среди ключевых нововведений – расширенная настройка панели быстрых параметров, обновленные иконки с легким 3D-эффектом, более умный экран блокировки, частичная запись экрана и новые функции безопасности, включая автоматическую блокировку при подозрительной активности.

В этом году презентация Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля – на месяц позже обычно. На мероприятии также должны показать Galaxy Buds 4/4 Pro, которые получат небольшой редизайн.

Ранее в сеть утекли европейские цены на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26. И если информация верна, то все модели, кроме Ultra, заметно подорожают.

