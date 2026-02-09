Появился перечень смартфонов Samsung, которые не получат новых версий One UI

Samsung готовится выпустить оболочку One UI 8.5 вместе с будущей линейкой Galaxy S26 уже в конце февраля. Данный апдейт уже проходит тестирование среди владельцев Galaxy S25, а стабильный релиз ожидается в ближайшее время
Несмотря на то что обновление получат десятки устройств Galaxy, часть моделей останется без нег. Портал Gizmochina собрал перечень моделей, которые не получат новейшую One UI 8.5 и будущие обновления системы.
Серия Galaxy S
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Более старые модели Galaxy S
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Более старые модели Galaxy Z
Серия Galaxy A
- Galaxy A23
- Galaxy A14
- Galaxy A05
- Galaxy A05s
- Более старые модели Galaxy A
Серия Galaxy M
- Galaxy M14
- Galaxy M05
- Более старые модели Galaxy M
Серия Galaxy F
- Galaxy F14
- Galaxy F05
- Более старые модели Galaxy F
Серия Galaxy Tab
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Более старые модели Galaxy Tab
Серия Galaxy XCover
- Galaxy XCover 6 Pro
- Более старые модели Galaxy XCover
One UI 8.5 считается заметным шагом вперед, а не просто небольшим апдейтом. Хотя прошивка основана на Android 16, она использует более свежую сборку QPR2, что позволяет внедрить более глубокие системные изменения.
Среди ключевых нововведений – расширенная настройка панели быстрых параметров, обновленные иконки с легким 3D-эффектом, более умный экран блокировки, частичная запись экрана и новые функции безопасности, включая автоматическую блокировку при подозрительной активности.
В этом году презентация Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля – на месяц позже обычно. На мероприятии также должны показать Galaxy Buds 4/4 Pro, которые получат небольшой редизайн.
Ранее в сеть утекли европейские цены на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26. И если информация верна, то все модели, кроме Ultra, заметно подорожают.