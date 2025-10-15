Теннисистка показала новые фото девочки.

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина отметила важный семейный праздник. Ее дочери исполнилось три года.

Сегодня, 15 октября, дочь теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса празднует свой третий день рождения. Счастливые родители трогательно поздравили Скай и опубликовали пост, посвященный ей, в Instagram.

"Уже 3 года... Время летит так быстро, и каждый день с тобой - это благословение. Наблюдать, как ты растешь, смеешься и открываешь мир с таким светом в глазах - это самое большое приключение из всех. Мы бесконечно счастливы, что ты есть у нас, что мы можем наблюдать, как ты становишься такой радостной, любознательной и любящей маленькой душой", - написали Элина и Гаэль.

Также спортсмены опубликовали фото именинницы. Хоть на них и не видно лица 3-летней Скай, все же можно заметить ее темные вьющиеся волосы и милые образы. На одном из кадров Элина прижимает малышки к себе, а на другом папа Гаэль показывает дочери один из своих трофеев.

"Ты делаешь нашу жизнь намного ярче, просто будучи собой. С днем рождения, наша маленькая Скаи. Мама и папа любят тебя больше всего на свете", - подписали кадры родители девочки.

Недавно французский теннисист Гаэль Монфис сообщил о завершении своей карьеры. Его жена Элина Свитолина эмоционально отреагировала на это решение.

