Рассказываем, почему стены в операционных перестали красить в белый цвет.

Многие, кто посещал медицинские учреждения, обращали внимание на то, какого цвета стены в больнице. Обычно это неяркие, успокаивающие пастельные тона - светло-зеленый, светло-голубой, бледно-розовый, кремовый, бежевый и другие.

Выбор цвета имеет огромное значение. Упомянутые оттенки создают комфортную атмосферу и снижают тревожность. Это позволяет уменьшить уровень стресса, который испытывает человек при посещении таких мест.

Почему некоторые операционные зеленые или голубые

В помещениях для проведения операций стены также выкрашены в конкретные цвета. В 19-20 веках они были белыми, символизируя стерильность и гигиену. Однако со временем выяснилось, что этот цвет только мешает медработникам выполнять свои обязанности.

Уже с середины 20 века больницы начали массово перекрашивать свои операционные в синие и зеленые тона. Одежда хирургов также таких оттенков.

Причина, почему в операционной зеленые стены, кроется в зрении врачей. Во время операции они долго смотрят на красный цвет крови. Яркий свет и белые стены приводили к тому, что возникали оптические иллюзии - перед глазами появлялись "зеленые пятна". Кроме того, такой контраст приводил к временному "ослеплению" и утомлению глаз.

Зеленый цвет позволяет снизить это напряжение, что очень важно во время долгих операций. Также зеленые и синие оттенки помогают врачам точнее видеть красные тона, что может оказать решающее значение, когда речь идет о жизни и смерти.

Как известно, на цветовом круге зеленый и красный стоят напротив друг друга - они являются комплементарными цветами. Поэтому покраска стен в зеленый цвет или сине-зеленый оттенок позволяет решить проблему - проясняет зрение, убирает усталость и напряжение. Такие мелочи имеют огромное значение в тяжелой работе хирурга.

