/ фото instagram.com/nastya_tsymbalaru

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару показалась со своим коллегой и главным героем нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарасом Цымбалюком, чем вызвала бурное обсуждение их возможного романа в сети.

В своем Instagram актриса опубликовала пару фото с Тарасом, загадочно их подписав: "Уже не холостяк?".

Одной из первых на публикацию отреагировала их коллега по съемочной площадке Наталка Денисенко.

Видео дня

"Боже, какая вы красивая пара", - отметила она в комментариях.

Другие пользователи по-разному восприняли появление Цымбалару с Цымбалюком вместе. Многие высказались об их вероятном романе, не скупясь на комплименты:

"Очень хорошие", "Честно говоря, вы действительно были бы очень хорошей парой", "У вас будут очень красивые дети", "И фамилию особо менять не надо", "Вау, просто разрыв", "Уже известен финал "Холостяка".

/ фото instagram.com/nastya_tsymbalaru

Остальные предположили, что это "подогрев" накануне премьеры "Холостяка" или перед новостью об очередных съемках фильма:

"Неужели продолжение "Любовь и пламя"?", "100% просто фильм, ждем", "Будет какая-то новость, вот прям чувствую", "Клевый подогрев накануне шоу", "Съемка фильма, и они там пара, но, думаю, не в жизни", "Удивляет, что люди в комментариях реально думают, что это либо победительница, либо его новая девушка. Понятно, что это просто прикол. Хотя, если посмотреть, сколько женщин и разных фото он постит у себя в инсте, то, честно, трудно поверить, что он на "Холостяке" реально кого-то нашел. Похоже, для него это просто развлечение", "Наверное, фильм, потому что не выставляли бы. Нет смысла смотреть тогда "Холостяк".

Напомним, как писал УНИАН, премьера 14-го сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком запланирована на 17 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: