Актеры показались вместе накануне премьеры шоу "Холостяк".

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару показалась со своим коллегой и главным героем нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарасом Цымбалюком, чем вызвала бурное обсуждение их возможного романа в сети.

В своем Instagram актриса опубликовала пару фото с Тарасом, загадочно их подписав: "Уже не холостяк?".

Одной из первых на публикацию отреагировала их коллега по съемочной площадке Наталка Денисенко.

"Боже, какая вы красивая пара", - отметила она в комментариях.

Другие пользователи по-разному восприняли появление Цымбалару с Цымбалюком вместе. Многие высказались об их вероятном романе, не скупясь на комплименты:

"Очень хорошие", "Честно говоря, вы действительно были бы очень хорошей парой", "У вас будут очень красивые дети", "И фамилию особо менять не надо", "Вау, просто разрыв", "Уже известен финал "Холостяка".

Остальные предположили, что это "подогрев" накануне премьеры "Холостяка" или перед новостью об очередных съемках фильма:

"Неужели продолжение "Любовь и пламя"?", "100% просто фильм, ждем", "Будет какая-то новость, вот прям чувствую", "Клевый подогрев накануне шоу", "Съемка фильма, и они там пара, но, думаю, не в жизни", "Удивляет, что люди в комментариях реально думают, что это либо победительница, либо его новая девушка. Понятно, что это просто прикол. Хотя, если посмотреть, сколько женщин и разных фото он постит у себя в инсте, то, честно, трудно поверить, что он на "Холостяке" реально кого-то нашел. Похоже, для него это просто развлечение", "Наверное, фильм, потому что не выставляли бы. Нет смысла смотреть тогда "Холостяк".

Напомним, как писал УНИАН, премьера 14-го сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком запланирована на 17 октября.

