В середине недели, 16 октября, осадки покинут территорию Украины. По всей стране установится облачная погода с прояснениями. В большинстве областей станет на градус-два теплее. Столбики термометров покажут +8°...+13°, а на юге воздух прогреется до +13°...+15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +12°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Тернополе 16 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +3°...+12°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+10°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°.
- В Одессе 16 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
16 октября - какой праздник, приметы погоды
16 октября - сотника Лонгина. По приметам, если в этот день идет дождь, то осень будет теплая и долгая.