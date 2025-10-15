Температура в большинстве областей ожидается в диапазоне от +8° до +13°, а на юге - до +15°.

В середине недели, 16 октября, осадки покинут территорию Украины. По всей стране установится облачная погода с прояснениями. В большинстве областей станет на градус-два теплее. Столбики термометров покажут +8°...+13°, а на юге воздух прогреется до +13°...+15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +12°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 16 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°.

В Одессе 16 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

16 октября - какой праздник, приметы погоды

16 октября - сотника Лонгина. По приметам, если в этот день идет дождь, то осень будет теплая и долгая.

