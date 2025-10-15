Военный отметил, что в 95 бригаде ДШВ еще лучше готовят личный состав для конкретных задач.

95 отдельная десантно-штурмовая бригада очень много боролась за улучшение подготовки внутри десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Об этом рассказал комбриг 95-й бригады ДШВ Руслан Марышев в интервью Новинарне. "Ездили в учебный центр, проводили там сборы, анализировали, что надо для подготовки штурмовика. Цель - чтобы солдат приходил в бригаду максимально подготовленным", - отметил военный.

Марышев добавил, что его бригаде удалось достичь определенных результатов:

"Сейчас мы получаем людей, которые приходят из наших учебных центров более подготовленными к боевым действиям. Но потом каждая бригада его "под себя" дополнительно обучает, боец проходит адаптационный курс 15 суток".

Военный отметил, что в 95 бригаде ДШВ еще лучше готовят личный состав для конкретных задач. Он отметил, что не всегда задача может быть "штурмовать", тем более, что не каждый военнослужащий может штурмовать.

"То, что "все идут на мясо" - это легенда. Есть люди, которые могут стоять в обороне в меру своих физических возможностей. А есть люди, которые, например, наоборот, хотят вести активные боевые действия, а не стоять в обороне. Все эти моменты в бригаде я учитываю", - отметил комбриг.

Но, как отметил военный, люди сейчас, к сожалению, боятся армии. Однако в 95-й бригаде нормальная рекрутинговая компания - открытая, доступная, работают "горячие линии". Также ТЦК дают ресурс.

"Пополнение в моей бригаде реально неплохое. Не буду называть цифры, но неплохое", - отметил он.

Также комбриг оценил инициативу Контракт 18-24:

"Программа работает: в ней все по-честному, все прозрачно. У меня было около сотни контрактников по этой программе, набрали за два месяца".

При этом военный признал, что в целом количество желающих пошло на спад. Хотя, как только эту программу ввели - был всплеск добровольцев.

Что касается среднего возраста десантника 95 ОДШБР, то Марышев отметил, что это примерно 35-40 лет.

"Возможно, даже 39 лет - верхний предел... Хотя есть в бригаде и "ветераны трех кампаний", - констатировал он.

