Известная украинская блогерша и участница "Супермамы" Анастасия Арбузова возмутила сеть своим заявлением о Николаеве. По ее словам, этот город слишком грязный.

В своем TikTok Анастасия опубликовала видео, где она едет за рулем в Николаеве и возмущается состоянием дорог. Она отметила, что хоть и была проездом, этот город вызвал у нее депрессию:

"Еду сейчас в Николаеве и думаю, вот почему нельзя сделать объездную дорогу, чтобы люди, которые едут в Одессу или другие города, просто не ездили в этом городе, в котором просто нет дорог. Яма на яме, люк на люке... Я здесь не живу, но у меня уже здесь депрессия. Такой депрессивный город".

Эти заявления от популярной блогерши вызвали возмущение в сети. Особенно обиделись жители Николаева, отметив, что Арбузова не проявила никакого уважения к прифронтовому городу:

"А какую чистоту вы желаете видеть, после пережитого в Николаеве? Которое, хвала Богу, хоть не все в руинах! Закончится война и расцветет город, все сделается. А если вас не устраивает, то не надо ездить по нашим дорогам и свое возмущение показывать, чтобы не было у вас "депрессии".

"Неприятно слышать такое о моем городе, имейте уважение".

"В Одессу можно поехать через Херсон тогда... вы этим людей задели. Это неприятно. Да, город не идеальный, много моментов, к сожалению, война внесла свои коррективы. Уже нет того красивого вида после прилетов. Да, город не такой как другие, он не совершенен. Но он комфортный и уютный для нас. Поэтому, иногда надо искать правильные слова и выражения, чтобы не задевать людей за то, что они любят и ценят. Это их дом!"

Позже блогер вышла на связь и объяснила, что не хотела обидеть жителей Николаева и преуменьшить ценность Города-героя. Однако, не отказались от своих слов о сплошной грязи.

