На четвертый год полномасштабной войны Украины и России, все большее количество людей поднимает тему милитарного обучения детей еще со школы. Военные и политики говорят о том, что детям надо давать знания военных дисциплин, поскольку Украина всегда будет в состоянии войны с Россией.

Как такой подход в случае введения может повлиять на детскую психику, действительно ли необходимо учить детей "изготавливать дроны на уроках труда" и каким образом это может повлиять на общую образовательную систему, УНИАН спросил у детского психолога Инги Кузнецовой.

Как вы относитесь к тому, чтобы сейчас готовить детей к войне еще со школы?

Психологические функции детей, какие они есть, не соответствуют тому состоянию, в котором находится страна. Если государство осознает, что война - это на много лет вперед, то общество в целом и дети в частности должны быть более мобилизованными.

Это не означает, что дети с первых классов должны учить, как пускать артиллерийские снаряды или собирать аналоги "Шахедов". Однако введение в школах форматов внеклассного обучения с идеологической историей, как систему - это полезно.

Конечно, это не должен быть аналог тех же пионеров или Юнармии, как в России. Это не должна быть сугубо военная история, скорее полувоенная. Которая воспитывает в детях дисциплинированность, организованность, патриотизм. Это то, что надо прививать с детства. Это может быть больше игровой формат - различные игры, соревнования, спортивная подготовка.

Также очень важно со школьных лет повышать ценность инженерных дисциплин, точных наук. Если говорить чисто психологически - это организовывает мозг. Но если говорить более обще, то это характеризует страну с точки зрения технологий. Китай сейчас перебирает на себя лидерство в технологиях и это происходит в том числе благодаря подготовке инженеров с детства.

Это необходимо делать и нам. А что в будущем будет мастерить этот инженер - какой-то новый дрон, или гражданскую технологию - это уже вопрос будущих реалий. И это нашей стране в любом случае понадобится. То есть речь не идет о том, чтобы учить детей, как воевать, как пускать баллистические ракеты и тому подобное. Речь идет о более глобальных человеческих качествах, которые в частности могут помочь в войне в будущем.

На практике - это может быть то же плетение сетей для военных, которое не только дает возможность лично помочь армии, но и учит детей ответственности. Или же помощь волонтерам в тех вопросах, которые не несут опасности для детей.

Но если речь идет непосредственно о военных навыках для детей - могут ли они негативно повлиять на психику?

К сожалению, мы живем в той реальности, где такие знания важны для детей. Если летит баллистическая ракета - они должны понимать, какая это угроза и что делать. Но подавать все это необходимо не в пугающей форме, мол, сейчас все умрут. Нам в школе учитель физкультуры рассказывал - вот, пойдете воевать в Афганистан и с тем, как вы бегаете - вы там не выживете. Конечно, такой подход вызывает тревогу у детей.

В чем была проблема советского образования - оно вызывало у детей слишком сильную ответственность. Все эти комсомольцы, военная тайна. Личная ответственность детей за все происходящее была значительно преувеличена. А это слишком большая нагрузка на ребенка. Вместо этого просто рассказывать детям, что существуют реальные угрозы, что такое "Шахед" и чем он отличается от ракеты - все это нужные знания для них в нашей реальности.

Если говорить о возрасте - со скольки лет детям можно рассказывать об опасностях и морально готовить к тому, что в будущем их также может ждать война?

Первые знания можно давать даже в садике. Уже на этом этапе детям не хватает определенных научных учений. Здесь я возвращаюсь к вопросам именно инженерии, а не военной подготовки, конечно.

Детям с садика надо менять процесс обучения - надо отходить от рисования палочек в тетради. Вместо этого надо переходить к увеличению практики с 3Д объектами. Это позволяет строить у них инженерное видение на этом, наиболее важном этапе в 4-5 лет.

То есть ребенок не должен с садика уметь мастерить ударный беспилотник. Но его надо заинтересовать именно в мастерстве.

Как в целом идеи военно-патриотического воспитания могут повлиять как на успешность и развитие самого ребенка, так и на развитие системы образования в целом?

Важно понимать, что существуют законы развития ребенка и потребность ребенка. Например, потребность ребенка - это безопасность. Конечно, в наших условиях дать детям полную безопасность невозможно. Однако дать ощущение безопасности - необходимо.

Категорически неприемлемо ставить ребенка в какие-то критические условия, унижать его, бросать его в экстремальные, жестокие условия. Требовательность - это важно, но она не должна перетекать в жестокость.

Потому что если мы говорим об ультравоспитании - ультралевом или ультраправом, оно одинаково негативно влияет на ребенка. Поскольку оба варианта фактически заставляют слепо подчиняться тем или иным видениям. Это все вызывает лишний стресс для детей, который потом повлияет на них в будущем.

справка Инга Кузнецова Детский психолог, руководитель психологической мастерской "Инсайт" Инга Кузнецова – дипломированный психолог. Специализируется на психологической помощи и психотерапии для детей, подростков и взрослых. Изучала когнитивно-поведенческую терапию в Украинском католическом университете УКУ и Киевском Институте психотерапии "Я". Изучала психологию в Кировоградском институте регионального управления и экономики (РУИЭ). Имеет степень кандидата психологических наук и 20-летний опыт работы с детьми. Сейчас возглавляет психологическую мастерскую "Инсайт".

