Windows прощается с синим экраном смерти – Microsoft 'перекрасила' его впервые за 40 лет

Microsoft подтвердила, что знаменитый "Синий экран смерти" (BSOD), который появляется, когда Windows обнаруживает критическую ошибку, впервые за 40 лет сменит цвет. Сначала он стал зеленым, а теперь он будет черным.
В новой версии Windows 11 изменилось и оформление: вместо грустного смайла с QR-кодом теперь просто код ошибки с процентным отсчетом до перезапуска компьютера. Это должно упростить диагностику и ускорить поиск причин поломки.
По словам вице-президента Microsoft по безопасности ОС, компания хочет сделать такие сообщения более понятными и полезными как для обычных пользователей, так и для IT-специалистов. "По сути, это просто более четкая информация о том, что именно пошло не так".
Обновленный черный экран смерти начнет появляться в Windows 11 уже этим летом. Вместе с ним выйдет новая фича Quick Machine Recovery – она позволит удаленно восстанавливать работу ПК, даже если устройство не может загрузиться.
Как УНИАН уже писал, разрыв между Windows 11 и Windows 10 сократился до исторического минимума и теперь составляет 1,19%. Пользователи все чаще оставляют старую версию операционной системы в пользу актуальной ОС.
Как отмечают эксперты, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже популярнее, чем Windows 10. В Украине же – наоборот: на самую новую ОС пересели лишь 26% юзеров.
Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.