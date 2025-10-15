Курс гривни к евро установлен на уровне 48,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 16 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,53 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 29 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,75/41,78 грн/долл., а евро - 48,52/48,54 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 18 копеек и составляет 42 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подорожал на 24 копейки и составляет 48,89 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 октября подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар, а курс евро вырос на 15 копеек и составляет 48,95 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,95 гривни за единицу иностранной валюты.

