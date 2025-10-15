Песков заявил, что Путин якобы "всегда руководствуется интересами своей страны".

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не понимает, почему российских диктатор Владимир Путин все еще не закончил войну против Украины. Его слова цитируют пропагандистские росСМИ.

"Президент РФ всегда руководствуется интересами своей страны и интересами своего народа. И все, что он делает, - это для обеспечивания настоящего и обеспечивания будущего наших людей", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, именно по этой причине Россия начала войну против Украины. Она добавил, что глава Кремля якобы "открыт для перевода процесса в политико-дипломатическое русло", а темпы урегулирования войны снизились якобы по вине Украины.

"Сейчас с этим проблемы, и проблемы не по нашей вине. Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение", - заявил Песков.

Заявление Трампа о Путине - что известно

Напомним, что 14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину стоит закончить войну против Украины. Глава Вашинтона отметил, что у него "были очень хорошие отношения с Путиным", но глава Кремля отказывается остановить кровопролитие.

В The New York Times писали, что подобные заявления Трампа говорят о том, что он склонен предоставить Украине ракеты Tomahawk. Путин же выступает против этого решения, говоря о том, что это станет сигналом "нового этапа эскалации".

