В ближайшую ночь "минус" на почве и местами в воздухе будет по всей стране.

Ближайшей ночью заморозки накроют всю Украину и будут не только на почве, но и в воздухе. А 17 октября "минус" будет не только на востоке, как сообщалось ранее, но и в других областях. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского гидрометцентра.

"Ночью 16 октября в Украине заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3°", - предупреждают синоптики.

Ночью 17 октября заморозки на поверхности почвы ожидаются на востоке и юго-востоке страны.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 16 октября

В середине недели погоду в Украине будет формировать поле высокого давления. Завязки ему будет холодно, но сухо. Территория нашей страны будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидается.

По данным Укргидрометцентра, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, ночью в большинстве областей +1°...+6°, также заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0°...-3°. Днем по всей Украине ожидается +7°...+12°.

