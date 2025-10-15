Процесс трансформации завершен, и возврата к прежнему состоянию уже не будет.

Плутон завершил свой ретроградный период и начинает двигаться директно. Для четырех знаков Зодиака это станет моментом, когда ощущение внутренней борьбы и напряжения, которое длилось с мая, постепенно уходит. Все, что казалось бесконечной чередой испытаний, наконец начинает складываться во что-то осмысленное. Об этом пишет YourTango со ссылкой на астролога Хелену Хатор.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

По ее словам, представители этих знаков в последние месяцы могли чувствовать, будто их жизнь проходит под микроскопом, но теперь наступает время перемен. По ее словам, процесс трансформации завершен, и возврата к прежнему состоянию уже не будет - впереди - обновление и совершенно иной уровень личной силы.

Близнецы

С момента начала ретроградного движения Плутона 4 мая вы могли ощущать, что все идет наперекор: дела тормозятся, накапливается усталость, а порой появляются даже сложности юридического или бюрократического характера. Этот период стал проверкой вашей устойчивости и полностью изменил взгляды на жизнь и собственные убеждения. Возможно, в прошлом вы старались не говорить о том, что на самом деле чувствуете, но теперь приходит время быть честными.

С середины октября многое начнет меняться. Разговоры, которых вы избегали, принесут освобождение и внутреннюю легкость. При этом астролог предупреждает, что в октябре могут появиться люди, пытающиеся вами манипулировать или предлагать "готовые решения". Не спешите соглашаться - сейчас у вас достаточно сил и ресурсов, чтобы самостоятельно выстраивать свой путь.

Стрелец

Переход Плутона в прямое движение принесет Стрельцам ощущение контроля над собственной жизнью. Последние месяцы могли казаться периодом потери уверенности и замкнутости, будто ваш голос больше не слышен. Однако начиная с середины октября все меняется: вы заново открываете в себе решимость, способность влиять на происходящее и право на собственную правду.

Астролог считает, что информация, которой вы поделитесь в этот период, способна изменить ваше будущее на годы вперед - вплоть до 2043 года. Возможны серьезные разговоры, подписание контрактов или начало нового этапа в карьере. Все это станет стартом важного цикла, ведущего к личному росту и укреплению позиций.

Дева

Для Дев октябрь в целом станет временем ощутимого облегчения. Если в последние месяцы вы чувствовали истощение или боролись с проблемами здоровья, то разворот Плутона в прямое движение поможет восстановить силы и укрепить внутренний баланс. Хатор считает, что именно сейчас вы выходите из режима выживания и начинаете формировать более устойчивый образ жизни.

Многие Девы могут пересмотреть своё отношение к работе или окружению. Кто-то получит возможность занять более подходящую должность, а кто-то решит освободиться от дел, которые больше не приносят пользы. В любом случае этот период принесёт рост, зрелость и ощущение личной свободы.

Рыбы

Для Рыб середина октября станет переломным моментом: может открыться информация, которая многое объяснит и поможет отпустить старое. Астролог отмечает, что Плутон, находясь в вашем двенадцатом доме, действует скрыто, но когда он выходит в прямое движение, тайное становится явным. Это может быть неожиданно, но крайне важно для дальнейшего пути.

С весны вы могли чувствовать отстраненность, сомнение в мотивах окружающих, желание разобраться, кто действительно стоит рядом. Теперь приходит ясность: вы отпускаете ненужные связи и укрепляете отношения с теми, кто по-настоящему близок. Этот процесс может быть эмоционально насыщенным, но в итоге он принесёт внутренний покой и чувство устойчивости.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака заканчиваются тяжелые времена.

Вас также могут заинтересовать новости: