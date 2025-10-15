Певец дал еще одно интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Певец и музыкант Иван Дорн отличился новым заявлением об украинском языке. В свежем интервью российскому журналисту Юрию Дудю исполнитель ответил, что после широкомасштабного вторжения России полностью так и не перешел на украинский, а раньше и вовсе стеснялся говорить на нем.

"Я точно начал смелее говорить на нем вместе со своими друзьями, которые полностью перешли на украинский. Потому что до этого это как-то было менее смело. Я как бы стеснялся сам себя на украинском языке. Потом перестал это делать (стесняться говорить на украинском - УНИАН), потому что это перестали делать все. Но полноценно я не переходил на него", - заявил Дорн.

Певец также высказался о своем будущем новом альбоме, который он планирует выпустить на русском языке. По его словам, это тот же альбом, который готовился еще до вторжения, но тогда он решил его отложить. Сейчас же он подумал, что его время пришло:

Видео дня

"Я по себе ориентируюсь в целом. Я считываю социум, конечно, и его боль, и потом это отображаю в своей музыке. Когда ты понимаешь, что у меня есть запрос на это, наверняка, есть и у социума запрос на то, чтобы услышать это. Я всегда ориентировался на такое чувство, на определенную интуицию внутри. Вот поэтому я подумал, что пришло время, наверное".

Напомним, ранее Иван Дорн заявил, что продолжает петь на русском языке и не планирует отказываться от него:

"Я решил: пусть музыка говорит сама за себя. В то же время моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском. Другое дело, что за русский язык сегодня надо оправдываться".

Вас также могут заинтересовать новости: