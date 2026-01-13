Новая Siri в iPhone заработает на базе ИИ-модели одного из главных конкурентов

Ожидается, что новые функции станут доступны пользователям уже этой весной, вместе с релизом iOS 26.4.

Apple официально объявила, что "сердцем" обновленной Siri будет нейросеть от Google. Партнерство, по слухам, будет стоить Купертино минимум $1 млрд в год.

Компания заключила многолетнюю сделку с одним из главных конкурентов на предоставление решений Gemini, а также своих облачных технологий, для ядра голосового помощника Siri, которую должны представить позже в этом году.

"После тщательной оценки мы решили, что технологии Google обеспечивают наиболее надежную основу для моделей Apple Foundation, и мы рады тем инновационным новым возможностям, которые она откроет для наших пользователей", – заявили в Apple.

Обновленную Siri с фирменным ИИ представили еще летом 2024 года, но вскоре ее релиз отложили без точных сроков запуска, а на компанию было подано в суд. Теперь обновление ожидается во второй половине 2026-го вместе с релизом iOS 26.4.

Ранее Apple вела переговоры с OpenAI и Antropic, но выбрала ИИ-модель от Google. У обеих сторон уже есть действующее соглашение: поисковик платит Apple за то, чтобы оставаться системой по умолчанию в Safari.

По итогам 2025 года Apple вернула себе титул крупнейшего производителя смартфонов в мире, впервые за 14 лет обойдя Samsung. Основной причиной называют успешный релиз iPhone 17, а также отличные показатели 16-й линейки.

Ранее появилась информация, что Apple впервые планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

