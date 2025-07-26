Больше 150 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Таиланд и Камбоджа третий день подряд обстреливают друг друга из тяжёлой артиллерии — продолжающийся пограничный конфликт уже унес жизни как минимум 33 человек и вынудил более 150 тысяч покинуть свои дома.

Впервые столкновения произошли в прибрежном районе Трат, около популярных курортов, где границы двух стран сходятся у Сиамского залива, пишет Bangkok Post.

Расстояние до Паттайи — 150 км, до Бангкока — 200.

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Житель Таиланда, дозвонившийся по телефону из укрытия в провинции Си Са Кет, всего в 10 километрах от границы, также сообщил о звуках артиллерии. "Я просто хочу, чтобы всё это как можно скорее закончилось", — сказал он.

Камбоджа, в свою очередь, обвинила тайские войска в расширении наступления вглубь её территории. Удары коснулись, в частности, гражданских объектов — школ и жилых районов.

СМИ, со ссылкой на представителя министерства обороны Камбоджи Мали Сочеату, сообщают, что тайские силы нанесли артиллерийские удары по нескольким районам Камбоджи за пределами зоны конфликта. Таиланд же отрицает обстрел гражданских объектов.

Другие новости о конфликте между Таиландом и Камбоджей

Ранее УНИАН сообщал, что на границе Таиланда и Камбоджи произошли бои с применением F-16. В ход пошли ракеты и артиллерия, что привело к гибели 9 мирных жителей. Стороны обменялись обвинениями в развязывании конфликта.

Кроме того, мы рассказывали, что армия Таиланда задействовала в этом конфликте танки украинского производства Т-84 "Оплот". Несколько проправительственных СМИ в Бангкоке подтвердили эту информацию, назвав развертывание танков на поле боя демонстрацией силы.

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