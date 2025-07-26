Форма хрящевых структур гортани этого динозавра напоминала строение современных птиц.

В Китае палеонтологи обнаружили новый вид травоядных динозавров, которые не рычали, а издавали звуки, больше похожи на птичьи, пишет phys.org. Новый вид, который, как утверждается, умел свистеть и чирикать, получил название Pulaosaurus qinglong — в честь мифического китайского дракона, известного громким криком. Pulaosaurus был небольшим растительноядным динозавром около 60 сантиметров в длину и ходил на двух ногах.

Как говорится в опубликованной статье, исследователи обнаружили удивительно хорошо сохранившуюся окаменелость молодой особи Pulaosaurus qinglong в провинции Хэбэй на севере Китая. Останки включали почти полный скелет, состоящий из позвонков, конечностей, таза, костей гортани или голосового аппарата.

Примечательно, что это всего лишь второй динозавр, у которого были найдены окаменелые кости гортани, что позволило исследователям более подробно изучить звукоизвлечение и вокализацию этого динозавра.

Видео дня

Ученые указывают, что форма хрящевых структур гортани этого динозавра напоминала строение современных птиц. Это говорит о том, что динозавр мог щебетать, свистеть или издавать другие звуки, больше похожие на птичьи.

Правда, как именно он звучал, пока сказать невозможно. Из-за того, что нижняя челюсть была сильно сплющена, провести точные акустические расчеты не получится.

Ранее ученые открыли новый вид одних из самых ранних хищных динозавров. Они достигали в высоту чуть более 1 метра и обитали на Земле примерно 220 миллионов лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: