Эта видеоработа была опубликована еще в 2021 году.

Украинские песни и видеоработы все чаще завоевывают сердца слушателей. Недавно хит "Смарагдове небо" певца DREVO попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира, а сейчас стало известно, какой клип украинских исполнителей получил 100 миллионов просмотров на YouTube.

Это видеоработа на композицию под названием "Додому", которую поет победитель "Евровидения-2022" группа Kalush и артист SKOFKA. Известно, что клип был опубликован еще до начала полномасштабной войны, а именно в 2021 году. За это время его высоко оценили слушатели во всем мире.

Реакция группы Kalush и SKOFKA

Артисты уже отреагировали на успех клипа в своем Instagram. Они поблагодарили всех за поддержку и просмотры.

Видео дня

"Вот и пришел день наших первых 100 миллионов органических просмотров на YouTube на песню "Додому". Это невероятно высокий результат, за который мы, KALUSH и SKOFKA, хотим поблагодарить именно вас - наших фанатов, наших людей, тех, кто поверил более 4 лет назад, еще до полномасштабного вторжения, поверил в украинскую музыку, музыку на украинском языке, поддержал нас, распространял, а то есть популяризировал украинскую культуру. И не только по стране, но и в мире. И вот наш с вами общий результат - 100 миллионов! Спасибо вам за доверие", - написали артисты.

К слову, клип на песню "Додому" стал вторым украинским клипом, который преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. Первой это сделала группа KAZKA с композицией "Плакала". Их видеоработа набрала 480 миллионов просмотров.

Напомним, ранее стало известно, какой трек стал самым популярным среди украинцев на Spotify и Apple Music.

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