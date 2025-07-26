Самолет Ан-24 был выпущен в 1976 году, при этом сертификат его лётной годности был продлён до 2036 года.

Самолет Ан-24, который разбился в России с десятками лассажиров на борту, до этого неоднократно получал повреждения и отказ оборудования, и это показывает реальное состояние российского авиапарка.

Как пишет Business Insider, российские СМИ сообщили, что пассажирский самолет Ан-24 был выпущен в 1976 году, то есть ему было 49 лет. При этом в 2021 году сертификат лётной годности этого Ан-24 был продлён до 2036 года, что позволило бы ему выполнять пассажирские перевозки до 60 лет.

При этом издание отмечает, что, для сравнения, крупные международные и американские авиакомпании обычно выводят из эксплуатации самолёты, чей возраст составляет более 35 лет.

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При этом российские СМИ также сообщили, что потерпевший крушение Ан-24 получал повреждения и отказы оборудования как минимум трижды за последние семь лет.

"По данным ТАСС, в 2018 году самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и задел левым крылом молниеотвод. В 2019 году самолёт также вернулся в аэропорт после отказа генератора, а в мае 2025 года сообщалось о сбоях в работе одной из радиостанций на взлётно-посадочной полосе", - пишет BI.

Катастрофа Ан-24

В РФ разбился самолет Ан-24, на борту которого было более 40 пассажиров, в том числе дети, и 6 членов экипажа. Самолет выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тинда, готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза, после чего ушел на второй круг. Впоследствии Ан-24 обнаружен на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности. Предварительно, все, кто был на борту, погибли.

Как отмечает авиационный эксперт Валерий Романенко, эта авиакатастрофа, вероятно, не была случайной. Он отметил, что эти самолеты очень старые, россияне не могут их ремонтировать и поэтому количество таких аварий будет увеличиваться.

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