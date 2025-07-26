Супруги провели время в Барселоне в компании известного блогера.

Украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время показалась на фото вместе со своим супругом - скандальным продюсером и рэпером Потапом (настоящее имя - Алексей Потапенко).

Судя по снимкам, супруги провели время вместе в Барселоне в компании известного блогера Яна Гордиенко, который родом из Украины. Именно он опубликовал соответствующие фото в своем Instagram. В подборку блогер также добавил снимок с российским журналистом Юрием Дудем. Все это вызвало неоднозначную реакцию его подписчиков.

В комментариях некоторые пользователи выразили недовольство увиденным: "С войны их не видела, что я здесь делаю", "Эх, Ян, я была лучшего мнения о тебе", "Дудь и Потап в одном посте", "Класс, как будет время, заблокируй меня, пожалуйста".

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На фото отреагировал и сам Потап. Он коротко написал, что было "горячо и весело".

В своих Instagram ни рэпер, ни его жена Настя Каменских общими снимками из Барселоны не делились. Певица в пятницу, 25 июля, опубликовала пару фото с загадочной подписью: "Лето. Пятница. Вечер. В воздухе - свобода, в сердце - любовь". А Потап показался с чемоданом и сообщил, что держит путь "из Амстердама в Ригу".

Напомним, как писал УНИАН, недавно Потап сделал неожиданное заявление о том, как выезжал из Украины во время войны.

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